Ia Grai: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 70% so với dự toán

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.





Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành Nông-lâm-thủy sản đạt 1.452 tỷ đồng, đạt 31,2% so với kế hoạch, tăng 6,83%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 28,3%; thương mại-dịch vụ đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 30,88% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lộc Lộc



Tổng thu ngân sách nhà nước là 341,2 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán. Trong đó, thu trên địa bàn là 243,3 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch tỉnh giao, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 75 tỷ đồng, đến hết tháng 6 khối lượng thực hiện trên 32 tỷ đồng. Cấp mới 79 giấy đăng ký kinh doanh với vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.



Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác trên cơ sở thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa; tăng cường phòng-chống thiên tai; phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoảng sản trái phép; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.



Các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị; vệ sinh môi trường gắn với thu gom xử lý rác thải sinh hoạt.



Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; nâng cao chất lượng khám-điều trị bệnh, phòng-chống dịch bệnh ở người, trọng tâm là phòng-chống dịch Covid-19; sốt xuất huyết, bạch hầu… Các ngành chuyên môn triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm trong năm 2022; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



PHƯƠNG LỘC