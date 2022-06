Giá vàng hôm nay 28-6: Ồ ạt giảm dù các nước G7 cấm mua vàng từ Nga

Giá vàng hôm nay, 28-6, giảm mạnh dù nhiều quốc gia tăng thêm biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga - cấm mua vàng từ nước này, “sức khỏe” của USD mạnh lên, giá dầu thô đi xuống.



Khoảng 6 giờ ngày 28-6, giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.823 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước. Giá vàng giao tháng 8-2022 cũng giảm 3 USD, giao dịch lần cuối ở mức 1.827 USD/ounce.



Đêm qua, giá vàng quốc tế có lúc lao lên mạnh mẽ nhưng sau đó lại giảm hàng chục USD. Nguyên nhân được cho là các nước G7 - gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật, Mỹ, Anh, Canada - tăng thêm biện pháp trừng phạt Nga do nước này xung đột quân sự với Ukraine.



Cụ thể, các nước G7 cấm mua vàng từ Nga. Lập tức, giới đầu cơ giá lên dồn vốn vào kim loại quý này, giá vàng thế giới có lúc từ 1.827 USD/ounce vọt lên 1.840 USD/ounce.



Thế nhưng ngay sau đó, Mỹ công bố số liệu đơn đặt hàng lâu dài tăng mạnh - một tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ, tạo động lực cho USD tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác, khiến đà tăng của giá vàng hôm nay bị chặn lại.



Trong khi đó, giá dầu thô xuống còn 96 USD/ounce, tác động tiêu cực đến diễn biến thị trường vàng.



Với các thông tin trên, giới đầu cơ nhận thấy giá vàng đang rơi vào thế bất lợi. Thế nên, khi giá vàng cán mức 1.840 USD/ounce, họ liền bán ra để thu về lợi nhuận. Giá vàng hôm nay giảm một mạch 17 USD/ounce, xuống còn 1.823 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 28-6.



3 Giá vàng hôm nay (28-6) tại Việt Nam sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới.



Trước đó, giá vàng SJC trong ngày 27-6 giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 68,6 triệu đồng/lượng.



