Giá vàng hôm nay 29.4: Đột ngột tăng mạnh, có nên mua vào?

Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng vọt sau nhiều phiên cắm đầu lao dốc. Giới chuyên gia nhận định thời gian tới kim loại quý vẫn sẽ chịu nhiều áp lực giảm giá.





Ảnh minh họa: Phan Anh





Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày 29.4 được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào 69,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 70,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 600.000 đồng/lượng.



So với mở cửa phiên giao dịch trước (28.4), giá vàng tại DOJI tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra.



Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 69,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 70,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 700.000 đồng/lượng.



So với mở cửa phiên giao dịch trước (28.4), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 150.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.





Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco).



Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch hôm nay niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.903,7 USD/oz, tăng 21,3 USD/oz so với mở cửa phiên giao dịch trước (28.4).



Đà tăng mạnh của vàng trong đêm qua được một số chuyên gia đánh giá là vì nhiều tổ chức đã tận dụng thời điểm giá vàng giảm sâu để vét đáy, khiến dòng tiền đổ ngược về kim loại quý.



Mức độ biến động của một số ngoại tệ mạnh đang tác động nhất định đến giá vàng. Cụ thể, đồng Yen giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố thu mua trái phiếu với số lượng không giới hạn, đồng nghĩa tiền mặt tại Nhật Bản sẽ tràn ngập thị trường.



Điều này khiến giá trị USD tăng giá hơn nữa so với đồng Yen. Trong khi đó, đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua và gần như ngang bằng với giá trị của USD (hiện tại 1 euro đổi được 1,04 USD).



Sức ép của USD, giá vàng thế giới có lúc từ 1.885 USD/ounce xuống còn 1.872 USD/oz. Ngay lúc này, nhiều người lựa chọn mua vào.



Bên cạnh đó, Jim Wycoff - Nhà phân tích cấp cao của Kitco cho biết trên Reuters rằng đang có sự tăng nhẹ về giá vì thị trường chứng kiến ​​một số phục hồi ngắn sau những khoản lỗ gần đây.



"Gần đây, giá vàng đã giảm nhiều hơn khi chỉ số USD chạm mức cao và lợi tức trái phiếu tăng. Nền kinh tế vẫn ở trạng thái khá tốt và lạm phát cần được kiểm soát", ông Wycoff nói thêm.



Hiện vàng đang chịu áp lực mạnh bởi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng mạnh và liên tiếp chạm mốc. Vàng rất nhạy cảm với sự tăng lãi suất trong ngắn hạn của Mỹ và lợi suất cao, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như kim loại quý.



Xung đột quân sự Nga - Ukraina kéo dài làm tăng bất ổn địa chính trị và rủi ro lạm phát toàn cầu, điều này có thể thúc đẩy nhiều tổ chức tài chính tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.



USD vẫn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh những đồn đoán liên quan đến khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào giữa tuần sau. Giá USD đi lên và có thể sẽ tiếp tục làm khó thị trường vàng.



Mặt khác thị trường chứng khoán Mỹ cũng có một phiên tăng mạnh sau khi nhiều công ty báo cáo kết quả kinh doanh khả quan.



Rạng sáng 29.4 (giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,06% lên 12.871,53 điểm và chỉ số S&P 500 tiến gần 2,5% lên 4.287,50 điểm. Trong khi đó chỉ số Dow Jones tăng 614,46 điểm, tương đương 1,85% lên 33.916,39 điểm.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-294-dot-ngot-tang-manh-co-nen-mua-vao-1039423.ldo

Theo Khương Duy (LĐO)