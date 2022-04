Ngành Ngân hàng Gia Lai chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng

(GLO)- Song song với hoạt động kinh doanh, năm 2021, Khối thi đua Ngân hàng 1 luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng.

Khối thi đua Ngân hàng 1 có 10 đơn vị thành viên gồm: Agribank Đông Gia Lai, Agribank Gia Lai, Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai, BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai, BIDV Phố Núi, VietinBank Gia Lai, Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum, Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Hợp tác xã-Chi nhánh Gia Lai.

Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng nhưng các đơn vị trong khối đã phát động nhiều phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo, Công đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, Chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động công tác an sinh xã hội với số tiền hơn 4 tỷ đồng, thực hiện tài trợ giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19”.

Các đơn vị trong Khối thi đua Ngân hàng 1 ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Sơn Ca

Mục tiêu xuyên suốt của các phong trào thi đua là phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tạo động lực cho người lao động phát huy tinh thần sáng tạo. Tại Vietcombank Gia Lai, toàn thể cán bộ, nhân viên tập trung sức lực, trí tuệ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh được giao. Ông Nguyễn Minh Tuân-Phó Giám đốc Chi nhánh-cho biết: “Công tác thi đua khen thưởng của Khối dựa vào 5 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Trong năm 2021, các chỉ tiêu tín dụng, huy động, thu dịch vụ, lợi nhuận của Chi nhánh đạt 103-132% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ”. Song song với hoạt động kinh doanh, Chi nhánh đã ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội hơn 4 tỷ đồng với các hoạt động tiêu biểu như: hỗ trợ máy xét nghiệm phòng-chống dịch Covid-19, tài trợ kinh phí cho công tác phòng-chống dịch, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ thiết bị cho học sinh học trực tuyến…

Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, Khối thi đua Ngân hàng 1 đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2021 cho 3 đơn vị: BIDV Gia Lai, Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 đơn vị: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Agribank Đông Gia Lai.

Đánh giá về công tác thi đua của Khối trong năm 2021, ông Trần Anh Thắng-Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai, đơn vị Trưởng khối-ghi nhận: “Ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên đã hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Các đơn vị thành viên cũng căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế để chủ động xây dựng các phong trào thi đua nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh doanh. Kết thúc năm 2021, hoạt động kinh doanh của hầu hết đơn vị thành viên đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như góp phần tích cực vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà”. Điểm qua tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 của các đơn vị trong khối cho thấy, tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng, hiệu quả; luôn tuân thủ quy định điều hành vốn, trần lãi suất huy động của hệ thống và Ngân hàng Nhà nước; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao tỷ lệ áp dụng sản phẩm/khách hàng... Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2020 cho 3 đơn vị trong Khối thi đua Ngân hàng 1. Ảnh: Sơn Ca

Trao đổi với P.V, ông Đào Thanh Tịnh-Phó Giám đốc Agribank Gia Lai-cho biết: “Với cương vị Trưởng khối thi đua năm 2022, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng chương trình hoạt động, đồng thời tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua. Trong chương trình hoạt động an sinh xã hội năm nay, các đơn vị sẽ cùng đóng góp kinh phí để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại huyện Ia Grai do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối chương trình “Mái ấm biên cương” với tổng trị giá 120 triệu đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua, Khối sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra với kết quả cao nhất”.