Thanh niên quê Long An lừa đảo gần nửa tỉ đồng bằng cách rất đơn giản

Lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua bán đô la Singapore, Nguyễn Hoàng Gia Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.





Ngày 1-2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1998; hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Nguyễn Hoàng Gia Bảo tại cơ quan công an



Theo công an, từ đầu tháng 12-2020, Bảo sử dụng tài khoản Facebook "Hoàng Trần" tham gia vào nhóm "Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore" tìm người có nhu cầu mua bán đô la Singapore (SGD) để mua rồi bán lại nhằm mục đích hưởng lợi. Bảo nhắn tin cho chị N.P. (trú tại Hà Nội) để thỏa thuận mua bán tổng số 28.620 SGD với giá 17.400 VNĐ/1 SGD. Do tin tưởng, chị P. đã chuyển cho Bảo số tiền 498 triệu VNĐ. Sau khi nhận được tiền, Bảo chặn tài khoản Facebook của chị P., đồng thời xóa tài khoản "Hoàng Trần" để bị hại không liên lạc được với mục đích chiếm đoạt số tiền trên.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Bảo. Tại cơ quan Công an, Bảo khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.





Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi cần thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, người dân hãy đến những cơ quan, tổ chức uy tín có chức năng theo quy định của Nhà nước. Tuyệt đối không tin tưởng, mua bán ngoại tệ qua mạng xã hội với những đối tượng không quen biết, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

