Người phụ nữ ở Quảng Trị lừa đảo hơn 331 tỉ đồng bị tuyên án tù chung thân

Tung ra miếng mồi béo bở là lãi suất cao, nhiều người tin tưởng cho Nhàn vay số tiền hàng trăm tỉ đồng. Khi vay được tiền của nhiều người, Nhàn cho người khác vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch, rồi sau đó tuyên bố “vỡ nợ”.



Xét xử siêu lừa từng làm chấn động Quảng Trị

Trần Thị Nhàn tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.



Ngày 28.1, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trần Thị Nhàn (SN 1986, trú tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo cáo trạng, từ tháng 8.2016 trở về trước, Trần Thị Nhàn vay tiền của nhiều người rồi cho Nguyễn Thị Lan Hương vay lại để hưởng tiền chênh lệch lãi suất. Do bị Hương chiếm đoạt 7 tỉ đồng, nên trong khoảng thời gian từ 8.2016 đến 8.2018 Nhàn dùng thủ đoạn gian dối, làm cho nhiều người tại địa bàn tỉnh Quảng Trị tin tưởng cho Nhàn vay tiền để làm “đáo hạn ngân hàng”.



11 người đã giao tiền cho Nhàn vay, trên cơ sở đó, Nhàn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 331 tỉ đồng. Trong đó, chiếm của vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Thị Thu Hồng 50 tỉ đồng; bà Hoàng Thị Cẩm Ly 5 tỉ đồng; bà Nguyễn Thu Hương hơn 121 tỉ đồng; bà Hồ Thị Tường Vy hơn 42 tỉ đồng; vợ chồng ông bà Đỗ Công Thương và Nguyễn Thị Thu Sương hơn 21 tỉ đồng; bà Phạm Thị Trà My hơn 35 tỉ đồng; bà Đặng Thị Hải Yến hơn 2 tỉ đồng; bà Trương Thị Ánh Tuyết hơn 3 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Gái hơn 50 tỉ đồng. Sau khi vay tiền, bị các chủ nợ đòi nhưng mất khả năng chi trả nên Nhàn tìm đến cơ quan công an để trình báo.



Trần Thị Nhàn bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, Nhàn đồng ý với cáo trạng, là đã vay của 9 người trên và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 331 tỉ đồng.



Theo nhận định của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, hành vi của Nhàn đã gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, có người còn tìm đến cái chết, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an không chỉ ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.



Hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân đối với Trần Thị Nhàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, buộc Nhàn bồi thường cho 9 bị hại nói trên số tiền hơn 331 tỉ đồng.

https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-o-quang-tri-lua-dao-hon-331-ti-dong-bi-tuyen-an-tu-chung-than-875355.ldo



Theo HƯNG THƠ (LĐO)