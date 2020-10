Lãi suất cho vay thấp nhất chỉ còn 4,5%/năm

Tiếp tục xu hướng giảm mạnh so với cuối năm 2019, lãi suất cho vay VND ngắn hạn hiện giảm chỉ còn 4,5%/năm.



Lãi suất đồng loạt lao dốc

Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi xuống dưới 4%/năm

Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm mạnh tại các ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn



Dữ liệu vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trong tháng thứ 8 liên tiếp trên thị trường tín phiếu và tháng thứ 4 liên tiếp trên thị trường mở.



Với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.



Trong khi đó, trên thị trường vay mượn vốn giữa các ngân hàng (liên ngân hàng), lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng có diễn biến tăng trong tuần qua, với mức tăng lần lượt là 0,04% và 0,02% lên mức 0,28%/năm và 0,21%/năm.



Theo BVSC, tính đến ngày 30.9, tín dụng mới tăng 6,09%. Theo đó với mục tiêu đạt 8-10% tăng trưởng tín dụng trong năm 2020, tín dụng trong quý cuối năm được dự báo nhiều khả năng sẽ dần cải thiện so với ba quý đầu năm.



"Tuy nhiên, mức tăng này sẽ không đủ lớn để gây sức ép trở lại lên thanh khoản hệ thống ngân hàng. Do đó, lãi suất liên ngân hàng sẽ vẫn duy trì ở mức thấp, dưới 1%/năm trong quý cuối năm" - BVSC đưa đánh giá.



Trong khi đó theo các dữ liệu vừa được NHNN công bố, doanh số vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong tuần qua tăng mạnh ở giao dịch VND.



Cụ thể doanh số giao dịch bằng VND đạt xấp xỉ 357.345 tỉ đồng, đạt bình quân 71.469 tỉ đồng/ngày và tăng 3.791 tỉ đồng/ngày so với tuần trước.



Cũng theo NHNN, một diễn biến đáng chú ý là trong tuần qua, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019.



Theo đó, hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực phổ biến ở mức 4,5%/năm.



https://laodong.vn/kinh-te/lai-suat-cho-vay-thap-nhat-chi-con-45nam-847692.ldo

Theo LAM DUY (LĐO)