Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi xuống dưới 4%/năm

Lãi suất tiền gửi tiếp tục xu hướng giảm mạnh ở nhiều ngân hàng thương mại, có ngân hàng điều chỉnh giảm 2 lần kể từ đầu tháng 10 đến nay.





Sau quyết định giảm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng về 4%/năm của Ngân hàng Nhà nước, đã có thêm nhiều ngân hàng thương mại gia nhập làn sóng giảm lãi suất tiền gửi.



Trong biểu lãi suất huy động mới nhất, Vietcombank điều chỉnh giảm ở khá nhiều kỳ hạn. Hiện lãi suất gửi kỳ hạn 1-2 tháng còn 3,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng còn 3,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng còn 5,9%/năm… Các mức lãi suất này giảm tới 0,2 điểm % so với trước đó.



Lãi suất huy động vừa được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm thêm . Ảnh: Lam Giang



BIDV cũng giảm mạnh lãi suất huy động ở một số kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2 điểm % xuống 3,3%/năm; giảm mạnh nhất là kỳ hạn 9 tháng về 4,2%/năm, giảm 0,3 điểm % so với trước đó…



Một "ông lớn" ngân hàng khác là Vietinbank cũng vừa hạ lãi suất huy động nhiều kỳ hạn. Theo đó, khách gửi kỳ hạn 1-2 tháng chỉ còn 3,3%/năm; kỳ hạn gửi dưới tháng 6 lãi suất cao nhất đang áp dụng cũng chỉ 3,6%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng còn 5,8%/năm, các mức lãi suất này giảm 0,2 điểm % so với biểu lãi suất trước.



Không chỉ các ngân hàng thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng cổ phần cũng nhập cuộc xu hướng hạ lãi suất đầu vào. Một số ngân hàng còn thay đổi biểu lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng 10 đến nay.



Cụ thể, trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng từ 8-10, VPBank giảm lãi suất nhiều kỳ hạn từ 0,05 - 0,4 điểm % so với hồi đầu tháng 10. Nếu khách gửi dưới 300 triệu đồng, kỳ hạn 1-2 tháng còn 3,25%/năm; kỳ hạn từ 7-11 tháng còn 5,1%/năm và kỳ hạn từ 15-36 tháng còn 5,4%/năm giảm tới 0,4 điểm %...



Trong khi đó, Nam A Bank tiếp tục hạ thêm lãi suất kỳ hạn dài. Theo đó, người gửi kỳ hạn từ 18-29 tháng lãi suất còn 7%/năm, thay vì mức 7,2%/năm hồi đầu tháng 10. Với người gửi tiết kiệm từ 30-36 tháng lãi suất cũng giảm 0,2 điểm % xuống còn 6,8%/năm. Dù vậy, nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm online, ngân hàng này vẫn giữ mức lãi suất khá cao, như kỳ hạn 18-36 tháng gửi online lãi suất là 7,5%/năm.



Tại MSB, lãi suất huy động các kỳ hạn dài cũng giảm thêm 0,1 điểm % so với trước, như: kỳ hạn gửi 7-11 tháng còn 5,4%/năm; kỳ hạn 15-26 tháng về 5,9%/năm...



Trước đó, một số công ty chứng khoán cũng nhận định từ nay đến cuối năm, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng vẫn còn dư địa có thể giảm thêm, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng được duy trì dồi dào; tăng trưởng tín dụng ở mức thấp so với cùng kỳ…

Theo Thái Phương (NLĐO)