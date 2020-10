Lãi suất đồng loạt lao dốc

Không chỉ giảm mạnh ở lãi suất huy động, lãi suất cũng đang xuống mức rất thấp trên thị trường liên ngân hàng và trên thị trường trái phiếu Chính phủ.



Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi xuống dưới 4%/năm

Lãi suất đang có xu hướng giảm mạnh trên nhiều thị trường. Ảnh: Hải Nguyễn



Các diễn biến trên thị trường tài chính tiền tệ tuần qua cho thấy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trong tháng thứ 3 liên tiếp trên thị trường mở. Với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, NHNN được đánh giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.



Trong khi đó sau quyết định giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% vào tuần trước của NHNN, lãi suất liên ngân hàng ở nhiều kỳ hạn như kỳ hạn qua đêm và 2 tuần cũng giảm lần lượt 0,01% và 0,04% xuống 0,1% và 0,19%/năm, cùng đạt mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.



Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tín dụng trong quý cuối năm nhiều khả năng sẽ dần cải thiện so với ba quý đầu năm nhưng mức cải thiện sẽ không đủ lớn để khiến thanh khoản hệ thống căng thẳng trở lại. Trên cơ sở đó, lãi suất liên ngân hàng được dự báo vẫn duy trì ở mức thấp (dưới 1%/năm) trong quý cuối năm.



Một diễn biến đáng chú ý là trên thị trường trái phiếu Chính phủ tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 7.500 tỉ, 3.000 tỉ và 2.000 tỉ đồng.



Kết quả các phiên gọi thầu đều cho kết quả tốt, trong đó lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 2,24 lần giá trị gọi thầu và tỉ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 2,66%. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 20 năm bằng 2,25 lần giá trị gọi thầu và tỉ lệ trúng thầu đạt 100%. Ngoại trừ, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 1,51 lần giá trị gọi thầu và tỉ lệ trúng thầu đạt 32,30%.



Đáng chú ý là lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ trong tuần qua cũng có mức giảm lên tới 0,23% tới 0,3% so với lần trúng thầu gần nhất.



Theo ghi nhận của BVSC, tỉ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ liên tục được duy trì ở mức cao trong 6 tuần gần đây trong khi lãi suất trúng thầu tiếp tục có diễn biến giảm. “Với việc thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào và tín dụng tăng thấp (tính đến 30.9, tín dụng mới tăng 6,09%), lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức như hiện nay hoặc giảm nhẹ trong những tuần sắp tới.



Lãi suất huy động tại các ngân hàng giảm rõ rệt trong thời gian gần đây. Ảnh: BVSC





Trên thị trường ngân hàng, tháng 9 chứng kiến xu hướng lãi suất huy động có xu hướng giảm đối với cả kỳ hạn 6 tháng và kỳ hạn 12 tháng ở tất cả các nhóm ngân hàng.



Cụ thể, đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất của nhóm ngân hàng gốc quốc doanh giảm 0,125%; lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) có quy mô nhỏ vốn dưới 5.000 tỉ đồng giảm 0,163% và lãi suất của nhóm ngân hàng TMCP có quy mô lớn vốn trên 5.000 tỉ đồng giảm 0,14%.



Trong khi đó, đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất của nhóm ngân hàng gốc quốc doanh sụt giảm mạnh nhất khi mất đi 0,225%.



Lãi suất huy động tiếp tục giảm chủ yếu do thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang được duy trì dồi dào trong lúc sức hấp thụ của nền kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức thấp so với cùng kỳ.

https://laodong.vn/kinh-te/lai-suat-dong-loat-lao-doc-844675.ldo



Theo Lam Duy (LĐO)