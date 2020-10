Giá vàng hôm nay 5/10: Mở đầu tuần bứt phá, thời điểm tốt mua vàng

Giá vàng hôm nay 5/10 hiển thị rõ khả năng tăng giá trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dương tính với Covid-19. Nhiều tổ chức, ngân hàng đầu tư lớn cũng đã chỉ ra rằng, hiện tại là thời điểm tốt để giới đầu tư mua vàng.





Giá vàng hôm nay (5/10) giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.898,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 11 trên sàn Comex New York giảm 12,3 USD xuống 1.900 USD/ounce.



Vàng đã tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dương tính với Covid-19 tạo cơ hội cho đồng USD tăng giá trở lại bất chấp thâm hụt tài chính của Mỹ do chi tiêu liên quan đến đại dịch, suy thoái kỷ lục, hàng nghìn doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp...



Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ cho biết, số việc làm tạo được trong tháng Chín vừa qua chưa bằng một nửa so với con số tương ứng đã được điều chỉnh của tháng Tám là gần 1,5 triệu việc làm. Điều này cho thấy đà phục hồi của thị trường việc làm tại Mỹ đã chậm lại sau khi các hoạt động kinh doanh phải tạm ngừng từ tháng 3 do dịch Covid-19.



Ngoài ra, những số liệu không mấy khả quan về kinh tế Mỹ vẫn đang củng cố sức hấp dẫn của vàng, vốn là nơi trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong thời kỳ bất ổn. Bên cạnh đó, giới đầu tư sẽ tập trung nghe ngóng diễn biến tiếp theo của gói kích thích kinh tế tại Mỹ. Liệu Chính phủ Mỹ có chấp thuận các gói kích thích bổ sung hay không và biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, cũng như một số dữ liệu như chỉ số PMI phi sản xuất ISM và tỷ lệ thất nghiệp được cập nhật.



Giá vàng hôm nay 5/10 dự báo tăng trong bối cảnh nhà đầu tư quan tâm tới sức khỏe của Tổng thống Mỹ và các gói kích thích bổ sung của Mỹ



Dự báo về giá vàng, theo khảo sát của Kitco về giá vàng tuần tới, trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, 10 chuyên gia, tương đương 63% cho rằng giá vàng sẽ tăng; 2 chuyên gia, tương đương 13%, cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi 4 chuyên gia còn lại, tương đương 25%, cho biết họ thấy giá đi ngang.



Với cuộc khảo sát trực tuyến, trong số 1.194 người tham gia, 749 người, tương đương 63%, nói rằng họ lạc quan về giá vàng trong tuần tới. 245 người khác, hay 21%, nói rằng giá sẽ giảm, trong khi 198 người còn lại, tương đương 17%, là trung lập.



Biên tập viên Neils Christensen của trang Kitco News nhận định, vàng đã hiển thị rõ nhiều tiềm năng tăng giá. Nhiều tổ chức, ngân hàng đầu tư lớn cũng đã chỉ ra rằng, hiện tại là thời điểm tốt để giới đầu tư mua vàng. Trong đó, cả UBS, Wells Fargo và Ray Dalio's Bridgewater Associates đều có báo cáo với nội dung tương tự.



“Vàng đã tăng xấp xỉ 30% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, rất nhiều nhà phân tích dự báo rằng, tình trạng bất ổn chính trị ở Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc”, ông Neils Christensen nhấn mạnh.



Colin Cieszynski, trưởng chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management cho biết, trong khi giá vàng có khả năng tăng cao hơn, ông vẫn theo dõi đồng USD. “Có thể một đợt phục hồi của USD sẽ khiến đà tăng của vàng chững lại", ông Colin Cieszynski cảnh báo.



Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay (5/10) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,00 - 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,45 triệu đồng/lượng (bán ra).



Giá vàng hôm nay 5/10 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,40 triệu đồng/lượng (bán ra).



Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 56,05 - 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



