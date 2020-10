Giá vàng hôm nay 4.10: Người mua lãi kỷ lục, thời cơ tốt để đầu cơ?

Giá vàng hôm nay 4.10 chốt lại tuần giao dịch sôi động của kim loại quý. Thị trường trong nước, người mua vàng lãi đến gần 900.000 đồng/lượng chỉ sau 1 tuần đầu tư.





Giá vàng trong nước đóng cửa phiên giao dịch tuần được Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,10 – 56,45 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 3.10. Chênh lệch giá mua – bán vàng là 350.000 đồng/lượng.





Ảnh minh họa: Phan Anh



Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 55,95 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 3.10. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 500.000 đồng/lượng.



Như vậy tính chung, nếu nhà đầu tư mua vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn vào phiên đầu tuần và bán ra vào phiên chốt hôm nay sẽ thu về khoản lãi kỷ lục 880.000 đồng/lượng.



Đáng nói, mức lãi này là rất lớn vì chênh lệch mua vào - bán ra vào phiên đầu tuần (28.9) lên đến gần 500.000 đồng/lượng. Nhìn chung tuần qua, giá vàng trong nước đã tăng mức rất cao.



Giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch tuần niêm yết quanh ngưỡng 1.898,8 USD/oz, giảm 7,6 USD so với phiên liền trước. Đà suy yếu phiên cuối tuần khiến giá vàng thế giới giảm về dưới 1.900 USD nhưng vẫn cao hơn gần 38 USD so với cuối tuần trước.



Tuần qua, giá vàng trong nước và thế giới chủ yếu giữ xu hướng tăng. Đáng nói, động lực hỗ trợ vàng tăng giá tuần này không đến từ các thông tin kinh tế mà do thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19.



Trước thông tin này, vàng và các tài sản an toàn đang có xu hướng đi ngược lại so với chứng khoán Mỹ cũng như thế giới. Vàng đã nhảy vọt từ vùng 1.885 USD lên gần 1.920 USD trước khi hạ nhiệt vào phiên cuối tuần.



Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng chú ý đến các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để đạt được thỏa thuận về dự luật cứu trợ COVID-19 mới.



"1.935 USD/ounce sẽ là mốc giá tiếp theo có thể phá vỡ xu hướng giảm của vàng ​​và đưa kim loại quý trở lại xu hướng tăng", ông Peter Reznicek, chuyên gia về vàng của ShadowTrader nhân định.



Hiện tại, nhiều tổ chức, ngân hàng đầu tư lớn cho rằng đây là thời điểm tốt để mua vàng. Trong đó, cả UBS, Ray Dalio's Bridgewater Associates và Wells Fargo đều có báo cáo với nội dung tương tự.



Bridgewater cho rằng vàng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá dù đã tăng xấp xỉ 30% từ đầu năm. Giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các gói kích thích tài chính và tiền tệ ở mức độ chưa từng có.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-410-nguoi-mua-lai-ky-luc-thoi-co-tot-de-dau-co-841617.ldo

Theo PHƯƠNG THẢO (LĐO)