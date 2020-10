Giá vàng tăng vọt sau tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19

Giá vàng thế giới lúc 14h30 chiều nay, 2-10, đã tăng thẳng đứng, lên mức 1.916,1 USD/ounce, rồi giảm nhẹ còn 1.911 USD/ounce sau tin tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19.



Giá vàng chiều nay mạnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG



So với buổi sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng 16 USD/ounce, tương đương 449.000 đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 53,61 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC hôm nay tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 56,45 triệu đồng/lượng.



Công ty PNJ niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 56,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng ở mức 400.000 đồng/lượng.



Giá vàng nhẫn trơn PNJ, SJC đồng loạt bán ra ở mức 53,85 triệu đồng/lượng.



Tại một số tiệm vàng, giá bán vàng miếng SJC tăng khá mạnh so với ngày hôm qua, lên mức 56,45 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 350.000 đồng/lượng.



So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 2,84 triệu đồng/lượng.



Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty SJC Phú Thọ cho rằng có vẻ giá vàng thế giới đang khởi động đợt tăng giá mới khi vượt qua ngưỡng 1.870 USD/ounce. Sau tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19 được công bố trưa nay, giá vàng thế giới đã tăng thẳng đứng và vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce.



"Sự việc này cho thấy tình hình COVID-19 tại Mỹ trầm trọng hơn mọi người nghĩ. Có khả năng trong thời gian tới Mỹ sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân Mỹ. Việc này sẽ tiếp đà tăng cho giá vàng", ông Hải nhận định.



Ông Hải cũng nói thêm rằng, nếu quan sát trên thị trường, có thể thấy các tiệm vàng đang trong xu hướng "đánh lên" khi chênh lệch giá mua - bán vàng chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi lượng.



Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), cho rằng việc giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19 là phản ứng nhất thời của thị trường, chứ chưa thể khẳng định là xu hướng mà cần theo dõi thêm các thông tin khác như tình hình việc làm.



"Trên thực tế, giá vàng thế giới đã tăng lại trong vòng 4 ngày trở lại khi các quỹ đầu tư lớn tăng mua vàng. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS cũng khuyên nhà đầu tư mua vàng ngay bây giờ, đồng thời dự báo rằng vàng có thể chạm mốc 2.000 USD/ounce cuối năm nay vì trong môi trường lãi suất thấp như hiện tại, kim loại quý vẫn rất hấp dẫn.



Tất cả thông tin trên ủng hộ cho đà hồi phục của giá vàng, nhưng cũng cần phải quan sát thêm. Tuy nhiên về phía nhà đầu tư, nếu tham gia thị trường lúc này phải xác định tâm lý rằng sẽ có pha "đau tim", vì giá vàng sẽ lên xuống trong biên độ mạnh chứ khó tăng thẳng đứng như thời gian trước", ông Trọng nói.

Theo A.HỒNG (TTO)