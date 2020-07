Nhà đầu tư cần biết gì về thị trường vàng thời gian tới?

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, qua đó đẩy giá vàng lên cao hơn, một số chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể đạt mức cao kỷ lục mới.



Vàng được bày bán tại một cửa hàng vàng ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Khi thị trường chứng khoán toàn cầu dấn sâu hơn vào vùng khó đoán định, một loại tài sản khác đã thu hút được các nhà đầu tư, đó là vàng.



Trong tháng 7/2020, giá vàng đã tăng vượt lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce - một cột mốc tâm lý lớn mà kim loại quý này chưa từng đạt được kể từ năm 2011 tới nay.



Lý do khiến giá vàng tăng?



Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng khoảng hơn 19% nhờ môi trường lãi suất thấp và các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế từ các ngân hàng trung ương lớn.



Vàng thường được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong những thời điểm nhiều bất ổn, vì kim loại quý này ít biến động hơn so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán.



Hơn nữa, kim loại quý này thường di chuyển ngược chiều với đồng USD. Có nghĩa là khi đồng bạc xanh giảm xuống như trong thời gian gần đây, giá vàng sẽ tăng cao hơn.



Tuy nhiên, tình hình thị trường trong đợt dịch COVID-19 này có điểm khác biệt.



Ngay cả khi số ca nhiễm mới tăng và các số liệu kinh tế trở nên tồi tệ hơn, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên.



Ông Cameron Alexander, Giám đốc phụ trách mảng nhu cầu kim loại tại công ty dữ liệu thị trường Refinitiv, cho biết điều đó đã đẩy vàng vào vùng giao dịch mới khó đoán định.



Ông Alexander cho hay vàng đang bị kéo theo hai hướng khác nhau. Một mặt, thị trường còn nhiều bất ổn khi tình hình đại dịch vẫn diễn biến khó lường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên.



Mặt khác, thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động rất tốt nhờ các biện pháp kích thích của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.



Giá vàng dự báo sẽ tiếp tục “leo thang” trong năm nay



Khi đại dịch COVID-19 gây ra sự xáo động lớn trên thị trường vào cuối tháng Ba, vàng cũng bị bán tháo khi các nhà đầu tư đổ xô tìm cách giải phóng tiền mặt.



Tuy nhiên, kể từ giai đoạn đó, người mua đã quay trở lại với vàng và coi đây là một kênh an toàn cho dòng tiền của họ.



Theo dữ liệu của nhà phát hành EFT lớn nhất thế giới BlackRock iShares, dòng tiền đổ vào các quỹ EFT giao dịch vàng trên toàn cầu đã đạt khoảng 12 tỷ USD tình từ đầu năm tới nay.



Điều đó khiến các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ còn những lần tăng cao hơn phía trước.



Một cửa hàng kim hoàn tại Yangon, Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)



Theo ông Thomas Taw, người đứng đầu bộ phận chiến lược đầu tư tại BlackRock, hiện ông không còn ngạc nhiên nếu vàng “thử sức” ở mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào năm 2011 là khoảng 1.900 USD/ounce.



Hồi tháng trước, ngân hàng Bank of America (BofA) đã ủng hộ một dự đoán tương tự.



Thậm chí vào tháng Tư, ngân hàng này cho biết vàng còn có thể chạm tới ngưỡng 3.000 USD/ounce.



Chiến lược gia hàng hóa của BofA Securities, ông Michael Widmer, nói rằng đà tăng của giá vàng sẽ còn được hỗ trợ bởi tình hình bất ổn trên toàn cầu - dự kiến còn diễn ra ít nhất trong vài năm tới.



Cơ hội nào cho nhà đầu tư?



Giới quan sát cho biết những triển vọng tăng giá nêu trên cho thấy tiềm năng lợi nhuận cao ở phía trước cho những nhà đầu tư vào vàng.



Tuy nhiên, với việc giá vàng đã ở quanh mức cao của nhiều năm, chi phí đầu tư ban đầu cũng rất đáng kể.



Ông Albert Cheng, Giám đốc điều hành của Hiệp hội thị trường vàng thỏi Singapore, cho hay trong bối cảnh hiện tại, câu hỏi nên được đưa ra không phải là “thời điểm nào để mua vàng” mà là “nên mua vào bao nhiêu".



Chuyên gia Cheng nói rằng không thực sự có thời điểm tốt nào để mua vàng. Thực tế, mỗi nhà đầu tư nên có một số lượng vàng nhất định trong danh mục đầu tư của họ.



Thông thường, các cố vấn tài chính sẽ khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ từ 1% đến 5% tổng danh mục đầu tư cá nhân cho vàng.



Ông Cheng nói rằng mức trên có thể tăng cao hơn, lên từ 5% đến 15%.



Theo ông Cheng, vàng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đa số danh mục đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ cần phân bổ thêm 1-2% cho kim loại quý này là đã có sự khác biệt rất lớn.



Trước đó, chuyên gia người Singapore đã dự báo kim loại quý này có thể đạt 2.000 USD/ounce vào cuối năm.



Tuy nhiên, chuyên gia Taw của BlackRock lưu ý rằng trước tiên, các nhà đầu tư nên xác định lý do tại sao họ muốn sở hữu vàng.



Nhà đầu tư muốn mức lợi nhuận tiềm năng cao hay muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư?



Sau đó, mỗi người có thể tìm hiểu thêm các lựa chọn đầu tư khác nhau (như mua vàng vật chất, các quỹ ETF giao dịch vàng hoặc đầu tư vào các cổ phiếu liên quan tới vàng) cùng những rủi ro liên quan tới mỗi tùy chọn này.

