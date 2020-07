Giá vàng ngày 21.7.2020: Tăng kỷ lục lên 51 triệu đồng/lượng

Mức cản tâm lý 51 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC đã chính thức được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC công bố sáng 21.7.



Vàng SJC tăng giá lên mức kỷ lục - Ảnh: Ngọc Thạch



Vàng miếng SJC sáng 21.7 tăng 120.000 - 160.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 50,65 triệu đồng/lượng, bán ra 51,03 – 51,07 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào 50,75 triệu đồng/lượng, bán ra 51 triệu đồng/lượng; các tiệm vàng Mi Hồng có giá mua vào lên 50,75 triệu đồng/lượng, bán ra 50,95 triệu đồng/lượng…



Giá vàng thế giới ngày 21.7 tăng 7 USD/ounce, lên 1.817 USD/ounce. Trong phiên giao dịch thị trường Mỹ đêm 20.7 (tính theo giờ Việt Nam), vàng thế giới có lúc tăng lên gần 1.822 USD/ounce – mức cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Quỹ đầu tư vàng tầm cỡ thế giới SPDR đã mua 4,97 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ của quỹ này lên 1.211,86 tấn.



Lực tăng của vàng vẫn chịu tác động từ những thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Vắc xin của AstraZenica, CanSino Biologics, nhóm hai công ty Pfizer và BioNTech của Đức, đều an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá tích cực trước những thông tin khả quan về quá trình thử nghiệm vắc xin. Chỉ số Dow Jones tăng 8,92 điểm, tương đương 0,03%, lên 26.680,87 điểm; S&P 500 tăng 27,11 điểm, tương đương 0,84%, lên 3.251,84 điểm; Nasdaq tăng 263,9 điểm, tương đương 2,51%, lên 10.767,09 điểm, vượt đỉnh lịch sử xác lập ngày 10.7.



Tuy nhiên, trước khi thế giới có vắc xin chính thức, số ca tử vong do dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tăng cao. Tại Mỹ, hơn 140.900 người tử vong trong số 3,82 triệu người nhiễm bệnh. Số ca nhiễm trên toàn thế giới lên hơn 14,64 triệu người và số người tử vong tăng lên 608.600 người.



Tập đoàn tài chính đa quốc gia Citigroup Inc. vừa đưa ra dự báo giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại trong 6 – 9 tháng tới và xác suất 30% sẽ lên 2.000 USD/ounce trong 3 – 5 tháng tới. Các nhà phân tích của Citigroup cho biết giá vàng được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ lỏng lẻo, lợi suất thực tế thấp, dòng tiền vào các giao dịch quỹ trao đổi và phân bổ tài sản tăng. Vàng đã tăng 19% trong năm nay lên mức cao nhất trong gần 9 năm do đại dịch virus corona đẩy các nhà đầu tư đến nơi trú ẩn an toàn, trong khi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và các biện pháp khác được sử dụng nhằm nâng đỡ các nền kinh tế cũng hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng.

Theo THANH XUÂN (thanhnien)