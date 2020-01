Thu ngân sách nhà nước trong năm 2019 là 1.549,5 ngàn tỷ đồng

(GLO)- Sáng 10-1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị còn có các ông Nguyễn Đức Hải-Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng-Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Nguyễn Thanh Bình-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các bộ, ban, ngành và 63 tỉnh, thành phố.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Gia Lai là 4.596,3 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Tại điểm cầu Gia Lai, có sự tham dự của các ông: Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Dũng-Phó Giám đốc Sở tài chính và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo của Bộ Tài chính được trình bày sinh động bằng một video clip thể hiện rõ rất những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm qua. Năm qua, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao và chủ động tổ chức điều hành thu, chi ngân sách nhà nước. Kết quả, đến ngày 31-12-2019, thu ngân sách nhà nước là 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,79%) so với dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với nhận định đánh giá tại báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, tăng 8,7% so với năm 2018. Đây là năm thứ hai thu ngân sách trung ương vượt thu. Thu ngân sách trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng (tăng 4%) so dự toán. Thu ngân sách địa phương vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7%) so dự toán; 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương. Bội chi ngân sách Nhà nước năm 2019 ước khoảng 3,4% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP). Việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc được thực hiện chủ động, phù hợp với khả năng ngân quỹ nhà nước.

Đến cuối năm 2019, dư nợ công dưới 55% GDP, nợ chính phủ dưới 48,5% GDP (trong đó: nợ trong nước chiếm 62,3%, nợ ngoài nước chiếm 37,7%), nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45,8% GDP (Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ quy định các tỷ lệ nợ công và nợ nước ngoài quốc gia các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 tương ứng là không quá 65% GDP, không quá 54% GDP và không quá 50% GDP).

Bộ Tài chính phấn đấu năm 2020 thực hiện cao nhất mục tiêu tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Ngành Tài chính tiếp tục cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh giải pháp về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Tính riêng tỉnh Gia Lai, đến hết năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 4.5963,6 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán Trung ương giao, đạt 93% so với dự toán của HĐND tỉnh giao; chi ngân sách nhà nước là 12.483,3 tỷ đồng, đạt 105% dự toán Trung ương giao và đạt 101,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu KT-XH của của cả giai đoạn nên Chính phủ trực tiếp giao Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm trong công tác quản lý thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu; tăng cường công tác thanh tra chống thất thoát thuế, chuyển giá, trốn thuế từ trung ương đến địa phương... phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2020. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương để tăng thu ngân sách, kiểm soát tốt lạm phát, có giải pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo dõi tiến độ cụ thể, rà soát số nợ thuế năm 2019 để giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các đơn vị; quản lý chặt công tác hoàn thế để đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đẩy mạnh hơn cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; thúc đẩy cải cách hành chính thuế, hải quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách nhà nước.

Tập trung nguồn lực tối đa, có nghiệp vụ cao để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện các phương thức, thủ đoạn tinh vi trong gian lận, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại.