An Khê: Thu ngân sách đạt 125,56% dự toán

(GLO)- Từ ngày 17 đến 19-12, HĐND thị xã An Khê tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 7.027 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch, tăng 12,34% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 1.879 tỷ đồng, bằng 107,37% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 115,6 tỷ đồng, bằng 125,56% dự toán, tăng 27,89% so với năm 2018. Trong năm, thị xã đã tổ chức thành công “Tuần lễ sơ kỳ Đá cũ An Khê” tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo và Khu di tích khảo cổ Rộc Tưng, đón tiếp 1.600 lượt khách tham quan.

Công tác chăm sóc sức khỏe người dân, phòng-chống dịch bệnh, khám-chữa bệnh được thực hiện tốt; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp tập trung xem xét 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND thị xã trình liên quan đến chương trình tổ chức các kỳ họp thường kỳ trong năm 2020 của HĐND thị xã; thành lập đoàn giám sát của HĐND thị xã về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám-chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đề nghị thông qua quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020...