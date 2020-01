Ngành Ngân hàng: Đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Ngành Ngân hàng tỉnh đã chủ động bước vào năm mới Canh Tý với tâm thế sẵn sàng, tiếp tục gầy dựng nền tảng bền vững để hướng tới tương lai. Một trong những mục tiêu lớn của ngành là bám sát danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để đảm bảo đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm.



Theo dự báo, năm 2020, hoạt động của ngành Ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi từ sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ngành Ngân hàng cũng sẽ gặp không ít khó khăn do tình hình thời tiết, dịch bệnh, thiên tai diễn biến khó lường, giá cả các mặt hàng nông sản duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-khẳng định: “Trên cơ sở nhận diện khó khăn, thách thức cũng như nắm bắt cơ hội, triển vọng, ngành Ngân hàng tỉnh sẽ nỗ lực đưa nguồn vốn tiếp tục đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.





Năm 2020, ngành Ngân hàng tiếp tục đầu tư tín dụng có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ảnh: S.C

Cụ thể, trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn huy động tăng 12%, dư nợ cho vay tăng 10% so với năm 2019, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững; tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là vốn trung hạn và dài hạn; bám sát danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để đảm bảo đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm.



Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực được ngành Ngân hàng ưu tiên rót vốn. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) giữ vai trò chủ đạo về cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai-cho hay: Trên cơ sở dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng của trụ sở chính, Agribank Đông Gia Lai đặt mục tiêu trong năm nay phát triển bền vững quy mô kinh doanh, trên cơ sở đó tăng tốc phát triển dịch vụ và đảm bảo khả năng tài chính. Cụ thể, quy mô kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng trong khoảng 10-12% so với năm trước. Trong đó, Chi nhánh chú trọng tăng cường huy động nguồn vốn tại địa phương và tranh thủ cân đối nguồn vốn từ hệ thống để đáp ứng nhu cầu tín dụng, tăng trưởng tín dụng bền vững và chuyển đổi cơ cấu đưa nguồn vốn tín dụng đi vào thực chất lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tiếp tục ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng tiêu dùng của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.



Đồng thời, Chi nhánh tích cực kiểm soát nợ xấu và tiếp tục xử lý hiệu quả nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chú trọng sản phẩm dịch vụ hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển sản phẩm dịch vụ; tăng cường quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn trong hoạt động…



Phát triển năng lượng xanh, du lịch và lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng là lĩnh vực được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm thời gian qua. Theo bà Đỗ Thị Việt Hằng-Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Gia Lai: “Các nhà đầu tư, các dự án mới được triển khai tại địa phương sẽ tạo nên dư địa phát triển tín dụng trên toàn bộ các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, đầu tư bất động sản, du lịch và lưu trú. Nền kinh tế địa phương tiếp tục khởi sắc cũng giúp cho tín dụng tiêu dùng, đầu tư cá nhân phục hồi”. Bà Hằng cho biết thêm, Vietcombank Gia Lai là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tài trợ cho lĩnh vực điện năng lượng mặt trời và hiện đang dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng năng lượng xanh với trên 7% tổng dư nợ tín dụng.



Đặc biệt, với tinh thần luôn đồng hành và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Vietcombank đã giảm 0,5% lãi suất trên toàn bộ dư nợ VND và áp dụng trong 2 tháng cuối năm 2019. Trong năm 2020, Vietcombank Gia Lai quyết tâm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh, giữ vững hình ảnh vị thế ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Chi nhánh cũng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng xanh; đa dạng hóa danh mục đầu tư trên toàn bộ các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, du lịch và lưu trú; tiếp tục mở rộng tài trợ vốn và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; sẵn sàng đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp, các dịch vụ ngân hàng toàn diện đến với khách hàng; tăng cường hợp tác đưa ra các giải pháp tài chính, ứng dụng ngân hàng phục vụ các dịch vụ hành chính công.

Sơn Ca