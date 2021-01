Công an TP. Pleiku đề nghị xử phạt quán karaoke hoạt động "chui"

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt quán karaoke King (65 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư) về các hành vi hoạt động khi không có chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh loại hình karaoke; hoạt động quá giờ quy định; để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý.





Các đối tượng bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke King vào rạng sáng 9-1. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ của Công an TP. Pleiku, trước tháng 8-2020, quán karaoke King có giấy phép kinh doanh do bà Hoàng Thị Mai (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) làm chủ. Từ tháng 8-2020, bà Mai cho anh Lê Đình Hậu (trú tại TP. Hải Phòng) thuê để tiếp tục kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trong các ngày 17-8 và 14-10-2020, tại quán karaoke này, lực lượng Công an đã phát hiện 2 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 39 đối tượng tham gia. Công an TP. Pleiku đề xuất Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng, đồng thời rút giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự.



Mặc dù không có giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự và không được phép hoạt động kinh doanh karaoke nhưng tối 24-12-2020, Công an TP. Pleiku đã phát hiện quán karaoke King vẫn hoạt động “chui”. Theo đó, Công an TP. Pleiku đã lập biên bản đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt về hành vi hoạt động khi chưa đảm bảo các giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi chưa có quyết định xử phạt, khoảng 1 giờ sáng 9-1, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 38 đối tượng dương tính với chất ma túy, 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



LÊ VĂN NGỌC