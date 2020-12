Tông vào xe tải đậu bên đường, phụ xe thư báo tử vong

(GLO)- Khoảng 1 giờ 40 phút sáng 5-12, tại Km 1613+300 trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.





Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Hòa tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải BKS 29H-703.29 do anh Yên Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đang đậu bỏ hàng ở lề đường bên phải theo hướng từ huyện Chư Sê-TP. Pleiku. Lúc này, xe thư báo BKS 29C-695.39 do anh Bùi Ngọc Tài (SN 1992, trú tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) điều khiển cùng chiều đã tông từ phía sau đuôi xe tải của anh Hùng. Trên xe thư báo còn có phụ xe là anh Phạm Ngọc Hòa (SN 1991, trú tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).



Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị chấn thương sọ não tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Tài cũng bị thương hiện đang được cấp cứu tại đây. Chiếc xe thư báo bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng do cú tông mạnh. Công an huyện Chư Prông đang thụ lý điều tra vụ việc.

VĂN NGỌC