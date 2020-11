An Khê: Tông vào xe tải đỗ bên đường, 2 thanh niên tử vong

(GLO)- Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vừa xảy ra tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khiến 2 thanh niên tử vong.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh Nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10-11, anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81H1-193.77 lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ Gia Lai đi Bình Định. Trên xe máy có chở theo 2 thanh niên ở cùng thôn là anh Hoàng Du (SN 2002) và anh Nguyễn Huy Tâm (SN 2001).

Khi đến Km 77+750 quốc lộ 19 (thuộc tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê) thì xe máy của anh Nhân tông vào xe tải 81C-140.35 của anh Võ Hồng Tiến (SN 1985, trú tại tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đang đỗ bên phải làn đường hướng Gia Lai-Bình Định.

Vụ tai nạn khiến anh Nhân tử vong tại chỗ, anh Du tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại tỉnh Bình Định, anh Tâm rất may chỉ bị thương nhẹ.

VĂN NGỌC