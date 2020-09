Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

(GLO)- Chiều 31-8, tại TP. Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.





Năm học 2019-2020, mặc dù chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19, song ngành GD-ĐT tỉnh đã chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục và tiến độ của chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học quy định. Theo đó, công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp được chú trọng triển khai.

Đến nay, toàn ngành có 786 trường mầm non và phổ thông (giảm 20 trường so với năm học 2018-2019 do sáp nhập); trong đó có 263 trường mầm non, 221 trường tiểu học, 234 trường THCS và 50 trường THPT. Tổng số học sinh các cấp học là 402.214 em (tăng 6.547 học sinh so với năm học trước). Toàn ngành có 25.151 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 62%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi



Sở GD-ĐT đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT dựa trên tình hình thực tế của tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Duy trì sĩ số học sinh”, “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020”, “Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”... Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng-chống dịch Covid-19, ngành cũng đã phối hợp triển khai hiệu quả việc dạy học trực tuyến và trên truyền hình; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy, học tập theo hướng giảm tải.



Cùng với đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh; đến nay toàn tỉnh có 373/758 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 49,21%. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư, nâng cấp theo hướng chuẩn hóa với kinh phí gần 170,2 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (lớp 1) được triển khai kịp thời. Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 97,53% (tăng gần 7% so với năm 2019).



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng giáo dục trung học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bồi dưỡng học sinh giỏi; thực trạng và giải pháp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh; huy động trẻ mầm non ra lớp; xã hội hóa giáo dục; công tác liên kết đào tạo...



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành GD-ĐT đã đạt được trong năm học 2019-2020. Đồng thời, đề nghị thời gian đến, ngành GD-ĐT tỉnh nên có những hội nghị chuyên đề để làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Trong năm học 2020-2021, ngành phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội của tỉnh sẽ đề ra trong nhiệm kỳ mới để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp; tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; rà soát lại cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và học sinh để phục vụ tốt cho việc dạy, học và công tác quản lý ngành; gắn kết trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh. Các địa phương cần chủ động nguồn ngân sách, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Song song với đó, tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, nhất là Covid-19; bảo đảm môi trường dạy học an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, khoa học theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT trong bối cảnh dịch bệnh.