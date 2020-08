Ia Pa: Thu hồi giấy phép kinh doanh 7 doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ

(GLO)- Ngày 26-8, đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ia Pa.





Đoàn giám sát làm việc với huyện Ia Pa. Ảnh: Quang Tấn

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Hà Quang Tuyến-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa-cho biết: Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn được UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, đoàn liên ngành của huyện đã tổ chức 4 đợt kiểm tra, thanh tra. Qua đó, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý một số cơ sở không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh, chế biến lâm sản.

Cụ thể, năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 49 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên Việt Minh do vi phạm thủ tục trình kiểm; xử phạt 6 triệu đồng đối với Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Văn Hưng do vi phạm thủ tục trong kinh doanh. Năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TNHH một thành viên Lâm Anh vi phạm trong mua bán lâm sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; khởi tố bị can đối với Giám đốc công ty này.



Cũng qua thanh-kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành thu hồi giấy đăng ký kinh doanh hoặc rút mã ngành kinh doanh mua bán lâm sản đối với toàn bộ 10 doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Trong đó, 7 doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; 1 doanh nghiệp và 2 hộ kinh doanh cá thể bị rút mã ngành kinh doanh mua bán lâm sản.



Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại 7/10 doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ đã chấm dứt hoạt động hoặc bị rút mã ngành kinh doanh mua bán lâm sản. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh không có dấu hiệu hoạt động; các cơ sở bị rút mã ngành kinh doanh đều hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có một cơ sở ở xã Pờ Tó dù đã bị rút giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng vẫn có dấu hiệu hoạt động khi dấu vết mùn cưa tại đây còn rất mới, bìa gỗ còn sót lại rất tươi.

QUANG TẤN