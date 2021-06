Thu Thủy trải lòng về áp lực dư luận khi lấy chồng trẻ

Thu Thủy tiết lộ những lời bàn tán của cộng đồng mạng từng khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng.



Thu Thủy khẳng định cô không vì sự đánh giá của người khác mà làm mất đi giá trị của bản thân. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 108 Sức sống thanh xuân dự kiến lên sóng ngày 11.6 với hai khách mời là Bạch Công Khanh và Lê Hạ Anh. Tham gia chương trình, họ sẽ cùng đội trưởng Thu Thủy, Hoàng Rapper và MC Liêu Hà Trinh bàn luận về chủ đề Xây dựng giá trị của bản thân từ thời thanh xuân.

Trong gameshow, khi nhận được câu hỏi: “Giá trị của bản thân là được người khác công nhận. Theo bạn đúng hay sai?”, Thu Thủy và diễn viên Lê Hạ Anh không đồng tình với quan điểm này và đối đầu với hai đồng nghiệp còn lại. Theo chia sẻ của diễn viên Bạch Công Khanh, đối với người nghệ sĩ, thành công chính là những sản phẩm được hàng triệu người công nhận. Anh nói: “Nếu người nghệ sĩ thấy được giá trị của mình nhưng không được người khác đồng tình thì giá trị đó vẫn không được công nhận”.



Theo Bạch Công Khanh, thành công của người nghệ sĩ là những sản phẩm được công chúng đón nhận. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoàng Rapper nói thêm giá trị thành công của ai đó sẽ dựa vào nhiều hệ quy chiếu, trong đó có lượt view, follow, subscribe, có người lại dựa vào bằng cấp chứng nhận. Tuy nhiên khi soi vào bản thân, anh tự nhận: “Vậy Hoàng đâu có học qua trường lớp nào, rồi không có những kênh YouTube hùng mạnh, rồi Hoàng không có những trang cá nhân được nhiều lượt theo dõi. Tất cả gần như bằng con số 0, vậy tại sao tôi vẫn được ngồi đây chia sẻ với mọi người”. Nam đội trưởng cho rằng anh được mọi người công nhận dựa trên những quy chiếu khác về tầm nhìn, giao tiếp giữa người với người. Hoàng Rapper chia sẻ: “Hiện tại, nhiều bạn trẻ ngộ nhận chính bản thân có giá trị khi chưa có ai công nhận mình hết”.

Phản biện lại ý kiến của Hoàng Rapper, Thu Thủy lấy dẫn chứng từ chính cuộc hôn nhân của mình. Cô bày tỏ: “Bản thân Thủy từng bị những chuyện đổ ập vào người. Thủy không bao giờ nghĩ cuộc đời mình bị những chuyện mà nó quá ư là trớ trêu như vậy, sau đó là những lời ra tiếng vào về cuộc hôn nhân mới đây".



Thu Thủy thừa nhận "lời ra tiếng vào" ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. ẢNH: FBNV

Giải thích về việc liệu chọn một người đàn ông trẻ tuổi thì có đủ để hạnh phúc, che chở và bảo bọc cho con trai hay không, Thu Thủy nói thêm: “Cái lời ra tiếng vào nó ảnh hưởng tới cuộc sống của Thủy nhưng đó không phải là cái nói về giá trị của mình được. Đó cũng không phải là cái mọi người xác định và đánh giá mình. Giá trị của bản thân là phải giữ vững bản thân, giữ vững lập trường”. Giọng ca Think of you cho rằng sống là để cho bản thân, cho gia đình chứ không phải vì sự đánh giá của người khác mà đánh mất đi giá trị của chính mình. Chung ý kiến với nữ ca sĩ, Lê Hạ Anh cho rằng khi hiểu giá trị của mình ở đâu thì cô sẽ biết mình phải làm gì để tiến bộ hơn trong mắt mọi người.

Được biết Thu Thủy từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân. Tháng 7.2019, cô tái hôn với Kin Nguyễn, kém nữ ca sĩ 10 tuổi. Mặc dù nhận được nhiều lời chúc phúc song cuộc hôn nhân của cả hai vẫn gặp không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Có thời điểm, Kin Nguyễn vướng nghi vấn bạo hành con riêng của vợ khiến cư dân mạng bức xúc. Tuy nhiên, sau nhiều sóng gió, vợ chồng nữ ca sĩ hiện đang có cuộc sống viên mãn khiến khán giả ngưỡng mộ.

