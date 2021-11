(GLO)- Ngày 12-11, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 135 đại biểu đại diện cho 11.600 hội viên trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, các phong trào và đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật như: kết nạp 2.500 thẻ hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 11.600 người, cùng với 970 tình nguyện viên, 1.390 thanh niên, 4.158 thiếu niên CTĐ. Trao tặng quà, giúp đỡ tổng cộng hơn 29.000 lượt hộ gặp khó khăn, giá trị hơn 11 tỷ đồng (tăng 2,9 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước và tăng 6,3 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CTĐ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra). Cùng với đó, vận động trên 5.500 lượt người tham gia hiến máu nhân đạo và đã tiếp nhận 5.060 đơn vị máu an toàn (tăng 1.980 đơn vị máu so với nhiệm kỳ trước)...

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội thống nhất 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40% đạt xuất sắc, 50% đạt loại khá, không có cơ sở Hội yếu kém; 100% cơ sở Hội làm tốt công tác phát triển hội viên mới; 100% cơ sở Hội có quỹ trợ giúp nhân đạo; 100% cơ sở Hội làm tốt công tác thu nộp và sử dụng hội phí...

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoàng Cư

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 24 người, bầu 15 đại biểu (3 dự khuyết) đi dự đại hội cấp trên. Hội nghị Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người. Ông Nguyễn Văn Đố-Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku được suy tôn làm Chủ tịch danh dự.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân và Hội CTĐ TP. Pleiku khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2016-2021.