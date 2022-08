Lâm Đồng: 28 trường hợp vi phạm hành lang an toàn hồ, đập

(GLO)- Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 28 trường hợp vi phạm hành lang an toàn hồ, đập. Hiện, ngành chức năng đang chỉ đạo quyết liệt để xử lý trường hợp vi phạm trên.





Công ty TNHH LiMi với 30 thuyền nhỏ gắn động cơ hoạt động du lịch trái phép trên mặt hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt), không đảm bảo an toàn đến tính mạng du khách và chưa phù hợp với quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực cảnh quan.

Nhiều thuyền nhỏ gắn động cơ hoạt động du lịch trái phép trên mặt hồ Xuân Hương. Ảnh nguồn LĐ online



Trên địa bàn huyện Đức Trọng có 2 trường hợp làm nhà khu vực hồ Bồng Lai và hồ Đa Me, hiện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đức Trọng đang phối hợp với UBND các xã để xử lý.



Tại huyện Lâm Hà cũng đang chỉ đạo quyết liệt để giải tỏa nhiều hộ xây nhà ở, công trình phụ trên kênh N1-9, nhằm tạo hành lang để quản lý, bảo vệ, đồng thời tiến hành nạo vét, khắc phục tình trạng ngập úng tại thị trấn Đinh Văn khi xảy ra mưa lớn…



Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 5483/UBND-TL về việc xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập thủy lợi trái pháp luật nghiêm trọng xảy ra trước đó trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn; đặc biệt là xử lý các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi trái pháp luật về UBND tỉnh trước ngày 5-8-2022 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.



GIA BẢO (tổng hợp)