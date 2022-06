Chợ nông thôn mới bỏ hoang hàng loạt ở huyện biên giới Đắk Lắk

Dù được đầu tư tiền tỉ từ nguồn vốn 135 nhưng nhiều chợ nông thôn mới tại các xã thuộc huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Chợ hoàn thành gần 10 năm chỉ 1 người bán

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2013, chợ Cư K’bang (xã Cư K’bang, H.Ea Súp, Đắk Lắk) được đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng từ nguồn vốn 135. Đến năm 2014, khu chợ này hoàn thành xây dựng nhưng không thể đi vào hoạt động vì cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ. Gần 10 năm qua, chợ Cư K’bang chỉ có duy nhất một hộ dân vào kinh doanh, buôn bán.

Theo ghi nhận, chợ Cư K’bang nằm ngay trung tâm xã. Gần khu vực chợ là khu dân cư, có các quán cơm, quán cà phê và vài sạp bán rau, quần áo.

Bà Trần Thị Đoàn (41 tuổi), người duy nhất kinh doanh tại chợ Cư K’bang cho biết, do chợ chưa được đầu tư đồng bộ, nền đất xung quanh chợ thấp nên thường đọng nước khi có mưa, khó đi lại. “Tôi thấy nhu cầu mua của người dân ở đây rất cao. Nếu được đầu tư đồng bộ, chợ Cư K’bang không đủ ki ốt cho tiểu thương thuê chứ không đến nỗi bị lãng phí như bây giờ”, bà Đoàn chia sẻ.

Ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư K’bang thừa nhận, việc chưa được đầu tư đồng bộ là nguyên nhân chính khiến chợ Cư K’bang chưa thể đi vào hoạt động nhiều năm qua.

Cũng theo ông Hoài, hiện xã đã xây dựng các phương án để khai thác chợ Cư K’bang trình UBND H.Ea Súp. “Trong phương án, chúng tôi cũng xin kinh phí để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, xác định các mặt hàng đưa vào kinh doanh tại chợ và đang chờ UBND H.Ea Súp trả lời. Đến thời điểm hiện tại, xã chưa cho tiểu thương thuê ki ốt tại chợ vì cơ sở vật chất chưa đảm bảo”, ông Hoài thông tin.

Cũng tại H.Ea Súp, trong giai đoạn 2012 - 2014, nhiều khu chợ khác tại các xã Ya Tờ Mốt, Ia Lốp, Ea Bung cũng được đầu tư tiền tỉ từ nguồn vốn 135 để xây dựng nhưng đã bỏ hoang gần 10 năm qua. Trong đó, các chợ ở xã Ya Tờ Mốt, xã Ea Bung đã được xây dựng cơ bản, có mái che, còn chợ xã Ia Lốp mới được xây dựng phần thô, chưa lợp mái, chưa làm nền. Hiện những khu chợ nói trên đang bị bỏ hoang trên các khu đất trống, cây cỏ mọc um tùm.

Chợ bỏ hoang phải chuyển công năng

Ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt xác nhận, hiện chợ nông thôn mới của xã đang bỏ hoang gần 10 năm vì chưa được đầu tư tới nơi tới chốn, không thu hút được tiểu thương.

Còn ông Phan Thanh Pha, Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết, do xã nằm gần trung tâm H.Ea Súp nên mọi hoạt động buôn bán, kinh doanh hàng hóa đa số đều dồn về trung tâm huyện, khu chợ của xã không thu hút được tiểu thương, không có người mua. “Căn cứ vào tình hình thực tế, mới đây chúng tôi đã đề xuất huyện chuyển công năng đất chợ thành khu đất an ninh, sau này có thể dùng để xây trụ sở công an xã”, ông Pha trao đổi.