Đắk Lắk: Tai nạn đuối nước khiến ba nữ sinh lớp 4 tử vong

Khoảng 13h30 ngày 18/4, 5 học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Trần Phú ở xã Hòa An rủ nhau ra đập nước Bà Tỵ ở thôn Thăng Tiến 2, xã Hòa An, chơi, không may 3 em bị trượt chân ngã xuống đập và tử vong.



Khu vực xảy ra vụ việc. Nguồn: baogiaothong.vn

Ngày 18/4, ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh nữ tử vong.

Ba nạn nhân được xác định gồm các em: Bùi Thị Huyền Tr. và Lại Thị Minh Th. cùng ngụ thôn Thăng Tiến 1; Hồ Thị Thanh Tr. ngụ thôn Thăng Tiến 2. Ba em cùng sinh năm 2012, học lớp 4B, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Hòa An.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 18/4, nhóm 5 học sinh rủ nhau ra đập nước Bà Tỵ ở thôn Thăng Tiến 2, xã Hòa An, chơi. Trong lúc chơi đùa tại khu vực tràn nước, không may ba em Tr., Th. và Tr. bị trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Thấy vậy, hai em còn lại trên bờ chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khu vực đập tràn là nơi vắng vẻ, ít người qua lại nên khi người lớn chạy đến cứu vớt, cả 3 em đã tử vong.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể ba em được người dân vớt lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cả ba nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn; trong đó em Th. đang ở với bà nội, gia đình thuộc hộ nghèo. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắk, chính quyền cùng đoàn thể xã Hòa An, Trường Tiểu học Trần Phú đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến nhiều em nhỏ tử vong. Thời điểm mùa Hè đã đến, thời tiết tại tỉnh Đắk Lắk nắng nóng, hanh khô. Vụ việc trên cảnh báo các gia đình, nhà trường, chính quyền các cấp, ngành chức năng địa phương cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em.