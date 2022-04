Đắk Lắk: Dự án cấp nước 72 tỷ đồng làm xong "đắp chiếu" do thiết kế sai

Thi công sai thiết kế, thiếu khối lượng Theo đoàn kiểm tra, nhà thầu thi công là Liên danh Phát triển nông thôn - Kỳ Nguyên - Bình Nguyên (gồm Tổng công ty Xây dựng NNPTNT Thanh Hóa - Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên và Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên) đã thi công sai thiết kế, thiếu khối lượng nhiều hạng mục. Cụ thể, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt sử dụng các cút (Co) phi tiêu chuẩn để xử lý thay đổi cao trình, mặt bằng nhưng nhà thầu đã thay thế bằng các cút (Co) theo tiêu chuẩn 90 độ, 30 độ dẫn đến hướng tuyến và chiều sâu chôn ống có nhiều thay đổi. Hố van xả khí XK3 cũng được nhà thầu tự ý thay đổi vị trí thấp hơn thiết kế. Ngoài ra, thiết kế có 109 mố néo dọc tuyến ống nhưng đơn vị thi công chỉ làm 53 mố, kích thước các mố néo nhỏ hơn so với hồ sơ thiết kế.