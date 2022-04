Chèo thuyền SUP ở Làng du lịch cộng đồng Kon K'tu

SUP là viết tắt của tên tiếng anh là "Stand up paddle board", có tên thông dụng là ván chèo đứng. Chèo thuyền SUP là môn thể thao trên mặt nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Môn thể thao này đã có ở nước ngoài rất lâu và mới được du nhập về Việt Nam, gần đây lại được các bạn trẻ ở Kon Tum ưa chuộng và thường xuyên trải nghiệm khám phá trên sông Đăk Bla tại khu vực Làng du lịch cộng đồng Kon K’tu.



Chèo thuyền ngắm chiều Biển Hồ

Chèo thuyền SUP thu hút các nhóm bạn trẻ đến trải nghiệm sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ảnh: HT



Được sự giới thiệu của bạn bè về dịch vụ trải nghiệm chèo SUP, chúng tôi ghé thăm Làng du lịch Kon K’tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum). Ngôi làng hiện đã đổi thay rất nhiều. Mái nhà rông cao vút mới được sửa sang, các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng homestay nơi đây cũng đã được đầu tư khang trang hơn trước, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách ngày càng đông.



Thuê chiếc SUP với giá 150 nghìn đồng/lượt tại cơ sở du lịch Food and Homestay Nhà Bên Sông, chúng tôi được nhân viên tại đây hướng dẫn khá tận tình về cách sử dụng SUP cũng như lưu ý về địa hình của đoạn sông Đăk Bla mà chúng tôi sắp trải nghiệm.



Theo hướng dẫn viên, đoạn sông này có nước hiền hòa, bãi nước khá cạn chỉ từ 50-60cm, chỗ sâu nhất là 2m nhưng ở rất xa khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, đoạn sông này ít đá sỏi, cây cối, địa hình bằng phẳng nên rất an toàn cho người chơi đến trải nghiệm. Các bạn trẻ thường đến đây trải nghiệm vào các khung giờ như buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17giờ và đông nhất là vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ.



Để đảm bảo an toàn cho người chơi, khi lên SUP sẽ có một sợi dây được cột vào cổ chân để phòng trường hợp SUP lật sẽ không bị trôi quá xa so với người. Khi lên thuyền, cách đơn giản và hiệu quả nhất là nằm úp thân người xuống mặt SUP, sau đó nhích dần cho đến khi toàn bộ phần hông nằm trên thuyền rồi từ từ trèo lên để tránh SUP mất thăng bằng và bị lật. Chúng ta cũng có thể bắt đầu với tư thế quỳ xổm để giữ thăng bằng cho tốt, sau khi quen có thể đứng hoặc ngồi. Ngoài ra, một SUP chỉ nên có tối đa 2 người để đảm bảo an toàn và trải nghiệm hiệu quả.



16h chiều, khi cái nắng đã dịu, chúng tôi háo hức mang SUP ra bờ sông để trải nghiệm những kỹ năng vừa được hướng dẫn. Mặc dù kỹ thuật khá đơn giản nhưng khi thực hành chúng tôi vẫn rất hồi hộp. Đặt mái chèo dọc thân SUP, tôi lần lượt bước từng chân lên thuyền, chờ bạn tôi trèo lên đầu bên kia, tôi mới bắt đầu dùng mái chèo khua nhẹ nhàng xuống nước để chiếc SUP tiến ra giữa dòng sông.



Mới đầu do chưa quen nên tôi còn khá lóng ngóng, nhưng đi hết một vòng, chúng tôi đã như làm chủ được chiếc SUP của mình, có thể tùy ý di chuyển sang trái, phải, đi tiến, lùi, quay đầu... Chèo một hồi cũng thấm mệt, tôi cùng bạn mình thay phiên nhau, thay đổi vị trí, đứng lên ngồi xuống trong khi chèo để trải nghiệm. Hòa mình với nắng trời, dòng nước mát rười rượi thật là thoải mái, thư thái.



Chèo SUP không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật hay thể lực. Chèo SUP có 4 kĩ thuật chính là di chuyển trái phải, di chuyển thẳng, tạm dừng, xoay 180 độ. Với mỗi kĩ thuật, chỉ cần điều chỉnh góc độ của mái chèo lại gần hoặc ra xa, ở trung tâm hay ở mũi của SUP là được. Ví dụ như khi muốn đi thẳng thì phải giữ mái chèo sát với thân người, còn khi muốn sang trái thì chèo bên phải và đưa mái chèo ra xa; muốn đổi hướng SUP 180 độ thì đưa mái chèo ra sau mũi SUP và nhẹ nhàng khuấy mái chèo, SUP sẽ chuyển hướng nhanh chóng.



Dòng nước sông Đăk Bla lấp lánh dưới ánh nắng chiều, mỗi lần mái chèo quạt xuống vung lên tôi lại tận dụng để ngâm bàn tay dưới làn nước mát, cảm giác thật là thú vị. Chèo SUP lại gần các bãi đá nhỏ rong rêu, rồi tiến sát hai bên bờ sông đầy phù sa màu mỡ để trải nghiệm. Chúng tôi nằm thả mình trên SUP, ngắm nhìn những rẫy hoa màu, cây cối của bà con xanh tốt ở bên bờ, cảm nhận những làn gió mát, cảm thấy thật sự thoải mái như đang nghỉ dưỡng ở một vùng đất xa xôi nào đấy. Cảnh sắc của núi, sông hòa quyện lại với nhau khiến chúng tôi được hòa mình trọn vẹn vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây.





Các em nhỏ có dịp vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe cực kỳ tốt khi tham gia chèo SUP. Ảnh: HT

Tự tin trải nghiệm một mình trên ván SUP. Ảnh: HT



Phía xa xa, vài em nhỏ đang hăng hái đua chèo SUP với nhau trên sông, có em còn tự tin một mình một SUP đua cùng đám bạn, trên bờ bố mẹ thì ra sức cổ vũ và giám sát các em. Cũng có những nhóm người lớn đi hai ba SUP cùng lúc, trò chuyện, trải nghiệm. Đây thật sự là một môn thể thao tuyệt vời cho những ai muốn thử cảm giác mới lạ, đầy thú vị mà ko tốn quá nhiều thời gian để làm quen. Dù là trẻ em hay người già vẫn có thể tham gia, không cần quá nhiều chi phí và thời gian để tập, chỉ cần vài giờ là có thể thoải mái thả SUP theo dòng nước và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của sông nước Kon Tum.



Anh Nguyễn Văn Ban - Chủ dịch vụ cho thuê thuyền SUP tại Food and Homestay Nhà Bên Sông cho biết: “Đối với người mới tập chơi, các em nhỏ, ít có kỹ năng sông nước nên tránh các thời điểm thủy điện xả nước vì lúc này nước chảy khá mạnh gây nguy hiểm. Môn chèo thuyền SUP có rất nhiều thể loại từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, ở mỗi cấp độ sẽ có những độ khó và rủi ro khác nhau. Đối với dịch vụ chèo thuyền SUP tại đây, chúng tôi nhắm vào đối tượng chủ yếu là du khách, những người chỉ trải nghiệm lần đầu nên độ an toàn được chúng tôi đặt lên hàng đầu, đảm bảo tuyệt đối. Chúng tôi đã khảo sát kỹ địa hình nơi đây, rất lý tưởng và an toàn cho những người mới muốn trải nghiệm”.



Anh Nguyễn Văn Ban cũng là người gắn bó với môn chèo SUP khá lâu. Theo anh, môn chèo SUP trên địa bàn tỉnh ta cũng còn khá mới, hầu hết tập trung ở nhiều nhóm bạn trẻ thích trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ đam mê có thể tự mua SUP cho riêng mình, có người thì đi thuê tại các điểm du lịch, homestay... Thật là thú vị khi sau những giờ làm việc mệt mỏi, những dịp cuối tuần được cùng những người bạn ngao du, lênh đênh trên nước, trải nghiệm chèo SUP trên sông, hòa mình cùng khung cảnh thiên nhiên, vừa tăng thêm sức khỏe vừa giải tỏa được những căng thẳng mệt mỏi của công việc, cuộc sống.



Ông Đào Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch, tránh các rủi ro nguy hiểm khi tham gia trải nghiệm bộ môn chèo SUP tại địa phương cũng như các dịch vụ khác liên quan đến sông, hồ, chúng tôi đã đề nghị các cơ sở cho thuê dịch vụ trên địa bàn thực hiện đảm bảo các biện pháp an toàn, cắm biển cảnh báo, có các biện pháp chủ động xử lý kịp thời những rủi ro để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.



Chèo SUP thật sự là một môn thể thao trên mặt nước có nhiều trải nghiệm thú vị, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe, vừa tăng sự gắn kết bạn bè tuyệt vời. Trong tương lai, hy vọng bộ môn thể thao này sẽ phát triển và thu hút du khách góp phần phát triển du lịch ở Làng du lịch cộng đồng Kon K’tu và ở những địa phương có điều kiện phát triển.





Theo Hoàng Thanh (baokontum)