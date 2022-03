Kon Tum: Nổ súng trong đêm, 1 thanh niên bị mảnh đạn văng trúng đầu

Giao nổ súng về phía Quang nhưng trúng cánh cổng. Mảnh đạn văng trúng thái dương bên phải khiến Quang bị thương.

Ngày 25.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến 1 vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.

Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn (bên trái) tại cơ quan công an. (ảnh Công an Kon Tum)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24.3, Nguyễn Duy Quang (29 tuổi) cùng Trần Ngọc Thịnh (24 tuổi) và Khổng Văn Việt (39 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đến chơi ở nhà anh Trịnh Minh Vũ (29 tuổi, trú tại P.Thống Nhất, TP.Kon Tum).

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Quang, Vũ, Thịnh và Việt cùng đi ra trước cổng nhà, thấy đối diện bên đường có Nguyễn Hoàng Giao (30 tuổi), Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Hạo Hơn (32 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đang đứng.

Cùng lúc này, Giao chĩa súng về phía Quang bắn 1 phát nhưng trúng cánh cửa cổng. Mảnh đạn văng trúng vào thái dương bên phải khiến Quang bị thương. Giao tiếp tục bắn 1 phát về phía nhóm Quang nhưng không trúng ai. Sau khi gây án, Giao, Ngọc và Hơn lên xe mô tô bỏ đi. Quang được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Kon Tum nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Đến 8 giờ sáng 25.3, Công an TP.Kon Tum phát hiện, bắt giữ Trần Võ Bảo Ngọc và Trần Hạo Hơn khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Phương Quý 1 (xã Vinh Quang). Còn Giao bỏ trốn, Công an đang truy xét.

Công an TP.Kon Tum đã bàn giao 2 đối tượng trên cùng hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Kon Tum để thụ lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền.