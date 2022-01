Sau vụ kit test Việt Á, Kon Tum thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế

Ngày 28.1, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, sẽ thanh tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị y tế nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong mua sắm, đấu thầu thiết bị y tế.



Sau vụ nâng khống giá kit xét nghiệm của Việt Á, việc thanh tra mua sắm, đấu thầu sẽ tiến hành định kỳ, đột xuất. Ảnh: T.T

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ cho Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới.

Quá trình tổ chức mua sắm, thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và giá mua tối ưu. Công tác đấu thầu, mua sắm đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch phải công khai. Thanh tra tỉnh Kon Tum kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Liên quan đến việc mua kit xét nghiệm năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Kon Tum đã mua sinh phẩm của Công ty Viêt Á với 3 gói thầu, số lượng 14.352 kit test, tổng giá trị mua sắm là hơn 6 tỉ 800 triệu đồng, (470.000 đồng/kit test).

Khi vụ án “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á được phát hiện, khởi tố, điều tra, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở Y tế, CDC tỉnh báo cáo toàn bộ các gói thầu mua sắm.

Sau đó, UBND tỉnh Kon Tum có chỉ đạo việc hoàn trả tiền chênh lệch cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh COVID-19 từ ngày 1.7 đến ngày 9.11. 2021 do các đơn vị y tế thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu. Các đơn vị y tế tại Kon Tum hoàn trả lại cho người dân hơn 100 triệu đồng, còn 5,5 tỉ đồng do không có người đến nhận lại nên tham mưu tỉnh… sung công quỹ.

Sở Y tế Kon Tum có trách nhiệm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế, tránh tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.