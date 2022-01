Công an 7 xã biên giới ở Đắk Nông được cấp ô tô chuyên dùng

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức bàn giao 7 xe ô tô chuyên dùng cho 7 xã biên giới quản lý, sử dụng vào việc bảo đảm an ninh trật tự cơ sở với kinh phí 3 tỉ đồng.

Xe ô tô chuyên dùng vừa được cấp cho Công an 7 xã biên giới ở Đắk Nông. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngày 27.1.2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ bàn giao 7 chiếc xe ô tô chuyên dùng cho Công an 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 7 xã biên giới ở Đắk Công bao gồm: Quảng Trực, Đắk Búk So (huyện Tuy Đức); Thuận Hà, Thuận Hạnh (huyện Đắk Song); Đắk Lao, Thuận An (huyện Đắk Mil); Đắk Wil (huyện Cư Jút). Tổng giá trị 7 xe ô tô chuyên dùng cho Công an các xã biên giới này có giá trị 3 tỉ đồng.

Theo Thượng Tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, việc trang bị phương tiện, công cụ... cho lực lượng Công an xã chính quy thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đến điều kiện công tác, chiến đấu của lực lượng công an xã.

Qua đó, từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị Công an các xã biên giới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản phương tiện, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nhằm bảo đảm phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức bàn giao 105 xe mô tô có gắn thiết bị nghiệp vụ, 41 bộ máy vi tính để bàn, 60 bộ bàn ghế tiếp công dân, 660 bộ trang phục lực lượng Công an xã, 400 bộ trang phục cho lực lượng bảo vệ dân phố... cho công an cấp cơ sở.