Lâm Đồng: Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn khi bơi qua sông Krông Nô

Lực lượng chức năng và người dân hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông Krông Nô.

Tối 14/9, ông Thái Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Đạ R’sal (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích trên sông Krông Nô.

Tuy nhiên, đến tối 14/9 vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân do nước từ đầu nguồn đổ về sông Krông Nô rất nhiều, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.



Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trên sông Krông Nô. Ảnh: Cộng tác viên

Trước đó khoảng 12 giờ 30 ngày 12/9, anh H.V.H. (19 tuổi, thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; tạm trú xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) bơi từ bờ phía tỉnh Đắk Lắk vượt sông Krông Nô để qua bờ phía tỉnh Lâm Đồng.



Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cộng tác viên

Tuy nhiên, khi bơi đến giữa dòng sông, do nước chảy xiết nên đã bị nước cuốn trôi. Lúc này, một người dân đang câu cá trên bờ nhảy xuống cứu H. nhưng do nước xiết nên bất thành. Sau đó, nạn nhân đã bị nước cuốn mất tích.



Người dân túc trực bên bờ sông Krông Nô để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Cộng tác viên

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đạ R’sal cùng người dân địa phương, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 14/9, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dựng lều, túc trực cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm nạn nhân.