Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.



Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum tăng cường mở rộng "vùng xanh" Tây Nguyên, vừa chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: Phan Nguyên

Tại tỉnh Kon Tum, tính đến chiều 13.8, trên địa bàn ghi nhận tổng số 21 ca mắc COVID-19, tất cả đều được kiểm soát và ở trong các khu cách ly. Nhiều ngày qua, tỉnh Kon Tum không ghi nhận có ca F0 ngoài cộng đồng.

Vừa chống dịch, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 nối Kon Tum với tỉnh Quảng ngãi; Dự án tổ hợp sân Golf du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị Măng Đen; Dự án khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen.



Nhiều dự án điện gió quy mô lớn được thúc đẩy triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T

UBND tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ cho UBND huyện Kon Plông hoàn thiện quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, đề xuất phương án đầu tư khu vực sân bay Măng Đen đảm bảo yếu tố kỹ thuật và thuận tiện cho việc khai thác sử dụng sân bay.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Người đứng đầu UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19.

Còn tại tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 26.4 đến đến 7h ngày 14.8.2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 366 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đã xuất viện 17 trường hợp, hiện còn 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Các trường hợp dương tính đều ở trong các khu cách ly tập trung và được kiểm soát. Gia Lai đã kích hoạt 33 khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý, hiện tại có 3.427 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Vừa phòng chống dịch bệnh, chính quyền tỉnh Gia Lai đẩy mạnh giải quyết vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, tìm giải pháp cho ngành du lịch và dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu việc học tập trực tuyến qua mạng cho toàn bộ học sinh. Những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo thì sẽ cho giáo viên giao bài trực tiếp đến học sinh bằng bản giấy, lấp lỗ hổng kiến thức trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường.

Gia Lai cũng tăng cường chấn chỉnh tình trạng phân lô, tách thửa, bán nền trên đất nông nghiệp, việc xây dựng công trình, dự án khi chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời thanh tra, kiểm tra khi có các dấu hiệu vi phạm về đất đai.

Tính đến ngày 8.8, tổng thu ngân sách của Gia Lai đạt hơn 4.500 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán Trung ương giao, 89,3% so với nghị quyết Hội đồng nhân dân giao và tăng 82% so với cùng kỳ năm 2020.