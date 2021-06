Trả giá đắt cho hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Thao Póc và Thao Say bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Điểm nóng ma túy vùng biên Ngọc Hồi, Kon Tum





Bị cáo Thao Póc và Thao Say tại phiên tòa. Ảnh: BN



Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Thao Póc (SN1978) và Thao Say (SN1982), người dân tộc Brâu, cùng trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã nhận số tiền 75 triệu đồng của một đối tượng tên Phương (chưa rõ nhân thân lai lịch) để qua Lào mua ma túy mang về cho Phương với tiền công 10 triệu đồng/kg ma túy.



Sau khi liên lạc có ma túy, ngày 23/3/2020, Thao Póc và Thao Say điều khiển xe máy đi bằng đường tiểu ngạch sang Lào mua 3kg ma túy với giá 75 triệu đồng. Do số ma túy mua không phải là loại 1 nên Phương yêu cầu mang đi đổi lại và đưa thêm cho Thao Póc và Thao Say số tiền 160 triệu đồng nữa để mua thêm ma túy loại 1. Sáng 26/3/2020, Thao Póc và Thao Say sang Lào để đổi và mua thêm ma túy. Lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, khi đến đoạn đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn thôn lệc, xã Pờ Y thì cả hai bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật của vụ án.



Theo kết luận giám định của Phân hiệu Kỹ thuật hình sự thành phố Đà Nẵng: Chất tinh thể màu trắng do Thao Póc và Thao Say mua về Việt Nam là loại Methamphetamine có khối lượng 2.933,80gam.



Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thao Póc và Thao Say cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

