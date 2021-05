Lâm Đồng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt vụ vận chuyển ma túy

Đêm 16/5, trong lúc Vàng Seo Trắng cùng 2 người khác đi trên ôtô qua địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để tìm đường bỏ trốn thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng phát hiện.





Vàng Seo Trắng bị bắt khi đang bỏ trốn qua Lâm Đồng. (Nguồn: thanhnien)



Đêm 16/5, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Vàng Seo Trắng, sinh năm 1970, quê ở Lào Cai, trú tại phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.



Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng Ba vừa qua.



Theo thông tin ban đầu, đêm 16/5, trong lúc Vàng Seo Trắng cùng 2 người khác đi trên ôtô qua địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để tìm đường bỏ trốn bị lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng phát hiện.



Trong quá trình lực lượng chức năng vây bắt, Vàng Seo Trắng và 2 đối tượng đi cùng đã dùng hung khí chống trả. Tuy nhiên sau đó, cả 3 đối tượng bị khống chế và bắt giữ. Khám xét trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 2 cục bột trắng ép thành bánh, nghi là ma túy.



Trước đó vào ngày 6/3 vừa qua, Vàng Seo Trắng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 2 bánh ma túy tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, H.Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. Trắng đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trong quá trình bị tạm giữ, do Vàng Seo Trắng bị tăng huyết áp, nên được đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Đến chiều 7/3 vừa qua, khi đang được điều trị tại bệnh viện, bị can Vàng Seo Trắng đã bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Vàng Seo Trắng và triển khai truy tìm.



Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Vàng Seo Trắng và 2 đối tượng đi cùng cho Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)