3 thiếu niên từ Đắk Lăk xuống Phú Yên trộm cắp ngày đầu năm mới

Rạng sáng ngày đầu năm mới, 3 thiếu niên ở Đăk Lăk đã bị Công an TP Tuy Hòa phát hiện trộm cắp tài sản

Chiều ngày 1/1, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở giao lộ Nguyễn Tất Thành - Lạc Long Quân, thuộc phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa vào hồi 3h30’ sáng cùng ngày, một mũi trinh sát hình sự của Công an TP Tuy Hòa phát hiện 3 nam thanh niên đi xe đạp thể thao với nhiều dấu hiệu bất thường, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Ba chiếc xe đạp thể thao là một phần tang vật trong vụ trộm cắp

Qua đó đã phát hiện 3 đối tượng này từ Đắk Lăk xuống Phú Yên, đột nhập vào Shop quần áo Út Thanh ở 262 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, giở chiêu trộm cắp 3 chiếc xe đạp thể thao, 16 đồng hồ đeo tay, 4 túi xách, 4 ví da, 5 áo khoác, 1 đôi giày.

3 đối tượng trộm cắp cùng một số tang vật Tại Công an TP Tuy Hòa, 3 đối tượng khai nhận là Nguyễn Đình Duy C (SN 2006) trú tại Buôn Đung B, xã Ea Khal; Nguyễn Văn T, (SN 2005), trú ở thôn 1, xã Ea Son; Trương Duy M (SN 2005), trú ở thôn 5, xã Ea Khal, huyện Ea Hleo (Đăk Lăk). Điều đáng nói là ngoài vụ trộm cắp nêu trên, trước đó trong tháng 10 và 12-2020, C, T, M đã rủ nhau hái trộm 30kg cà phê và đột nhập trộm cắp 2 triệu đồng của người dân ở buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea Hleo; cắt trộm 3 bình ắc quy xe đạp điện của người dân đang vui chơi ở quảng trường huyện Ea Hleo.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của C T, M, Công an TP Tuy Hòa đã cho gia đình lập thủ tục bảo lãnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn (cand.com.vn)