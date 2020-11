Kon Tum: Mô tô cảnh sát va chạm xe khách giường nằm

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe khách giường nằm, sau khi đánh lái, mô tô chuyên dụng của cảnh sát bất ngờ va thẳng vào bánh xe trước bên phụ xe khách.

Vào khoảng 8 giờ ngày 23.11, xe khách giường nằm BS 12B - 007.08 của nhà xe Tấn Viết đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến bùng binh cầu Đăk Bla (TP.Kon Tum, Kon Tum) thì ghé vào tiếp nhiên liệu.

Trong khi di chuyển từ cây xăng ra ngoài để tiếp tục hành trình, xe khách này bất ngờ va chạm với xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát mang BS 82B1 - 000.99. Vụ va chạm may mắn không gây thiệt hại về người.



Xe mô tô chuyên dụng của Cảnh sát trật tự kẹt dưới bánh xe trước phía phụ xe khách ẢNH: C.T.V

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và đưa xe khách về trụ sở Công an TP.Kon Tum để làm việc.



Người dân theo dõi công an xử lý vụ va chạm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe khách giường nằm ghi lại, khi xe khách giường nằm đang từ trạm xăng đi ra thì lúc này có 2 cảnh sát, một người đi bộ, một người điều khiển xe mô tô chuyên dụng BS 82B1 - 000.99 lưu thông theo hướng ngược chiều với xe khách.



Ngay sau đó cơ quan công an đã đưa xe khách giường nằm về trụ sở công an TP.Kon Tum để làm việc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiến sĩ công an đang điều khiển xe chuyên dụng bất ngờ đánh lái khiến chiếc mô tô va thẳng vào bánh xe trước bên phụ xe khách giường nằm. Sau khi va chạm xảy ra, chiến sĩ công an đã nhảy ra khỏi xe an toàn.

Theo Đức Nhật (Thanh Niên)