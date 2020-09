Xử phạt 20 triệu đồng người điều hành fanpage giả mạo Báo Điện tử Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với ông T.V.N (trú tại TP.Bảo Lộc) về hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 và giả mạo Báo Điện tử Lâm Đồng.

Liên quan đến dịch Covid-19, tại tỉnh Lâm Đồng, ngành Y tế thông tin địa phương cho biết vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Tuy nhiên, từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2 (2/5/2020) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Điều này làm hoang mang trong dư luận và người dân địa phương lo lắng.

Cụ thể, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã xử phạt 14 trường hợp với mức tiền phạt từ 10 – 15 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 10/4 Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Chính vì sự quyết liệt của lực lượng an ninh mạng trong công tác phát hiện, xử lý nên tình trạng đăng tải, chia sẻ các thông tin giả, sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 đã giảm mạnh. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ban hành xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng mức tiền phạt là 35 triệu đồng. Đồng thời, răn đe, nhắc nhở 4 trường hợp và chuyển các đơn vị chức năng có liên quan để tiếp tục xử lý 3 trường hợp.



Các bài đăng sai sự thật về dịch Covid-19 khiến dư luận bất an, lo lắng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch

Ngoài các cá nhân, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều fanpage ẩn danh, có đông người theo dõi ở địa phương ("N.L.Đ", "T.T.Y.K.P.Đ", "L.V.T"...) nhưng đăng tải, đưa tin không kiểm chứng, sai sự thật khiến cộng đồng bất an, tác động, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và nghiêm trọng đến dư luận ở địa phương.



Trang fanpage giả mạo Báo điện tử Lâm Đồng.

Đặc biệt, fanpage ẩn danh có tên "N.L.Đ" (với lượng theo dõi lên đến hơn 100.000 người) ngoài việc đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 còn có hành vi giả mạo Báo Điện tử Lâm Đồng. Hành vi này của fanpage "N.L.Đ" đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động bình thường của Báo Điện tử Lâm Đồng. Công an tỉnh xác định ông T.V.N (trú tại TP.Bảo Lộc) là người quản trị trang fanpage nêu trên. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T.V.N đã thừa nhận tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của mình.



Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với T.V.N.

Chính vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.V.N về 2 hành vi: "Đưa thông tin sai sự thật" và "giả mạo Báo điện tử của tổ chức, cá nhân khác" với tổng mức tiền phạt là 20 triệu đồng.

Theo Văn Long (Dân Việt)