Lâm Đồng: Giả danh cán bộ quản lý thị trường tống tiền doanh nghiệp

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)



Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh cán bộ quản lý thị trường, dọa nạt, tống tiền một số doanh nghiệp.



Chiều 19/7, ông Kiều Xuân Việt - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo tới các cơ quan chức năng để truy tìm đối tượng trên.



Theo thông tin ban đầu, đối tượng này đã gọi điện thoại đến một loạt các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để dọa dẫm.



Sau đó, đối tượng ra điều kiện nếu chủ doanh nghiệp chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng (do đối tượng cung cấp) sẽ được xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.



Tại thành phố Đà Lạt, đã có 1 doanh nghiệp bị mắc lừa, chuyển cho đối tượng trên 3 triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác đã thông báo tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra thông tin.



Trước sự việc trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo các vụ việc tới Tổng cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.



Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ quản lý thị trường để lừa đảo.



Thông báo nêu rõ theo quy định, việc kiểm tra, thanh tra các đơn vị phải theo định kỳ, kế hoạch chuyên đề và đều đã được gửi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan sau khi ban hành; đồng thời, kế hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường.



Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, việc giả danh công chức quản lý thị trường để trục lợi cá nhân, lừa dối các cơ sở sản xuất kinh doanh như trên không những vi phạm pháp luật, mà còn gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cơ quan quản lý thị trường, cần phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.



Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị doanh nghiệp nào phát hiện các vụ việc tương tự thì phản ánh qua đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng với các số điện thoại (0263) 3531543, 0963847879 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)