Bắt xe chở gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc trong đêm khuya

Giữa đêm khuya, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk đã phát hiện một xe khách vận chuyển gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc đem đi tiêu thụ.





Số rượu ngoại không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh ĐX





Ngày 9.7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa chuyển giao vụ xe khách chở số lượng 960 chai rượu ngoại nhập không rõ nguồn gốc cho Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.



Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8.7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1793 + 700 đường HCM (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ kiểm tra xe ô tô khách BKS 51B – 227.83.



Xe này do tài xế Nguyễn Khắc Phương (sinh năm 1980, Nghệ An) điều khiển xe lưu thông hướng từ tỉnh Kon Tum đi TP.HCM.



Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện có nhiều loại rượu ngoại (120 chai rượu nhãn hiệu Jack Daniel’s; 240 chai rượu nhãn hiệu Ballantine’s và 600 chai rượu nhãn hiệu Smirnoff). Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số rượu ngoại này.



Bước đầu, tài xế khai nhận được chủ xe giao chở số hàng này từ tỉnh Kon Tum xuống TP.HCM để giao cho khách.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-xe-cho-gan-1000-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-trong-dem-khuya-818527.ldo



Theo BẢO TRUNG (LĐO)