2 cháu bé bị bố mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, Công an huyện Krông Búk và Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phá khoá, giải cứu thành công 2 cháu nhỏ bị bố mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày.

Sáng 12/5, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh giải cứu thành công 2 cháu nhỏ bị bố mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, sau khi hết thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng nhà trường không thấy 2 cháu Hoàng Thị Hồng (SN 2006) và Hoàng Ngọc Minh (SN 2012), trú tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, đến lớp đi học lại. Sau khi đến nhà tìm hiểu, nhà trường phát hiện 2 cháu bị bố mẹ nhốt trong nhà không cho ra ngoài nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an khống chế thành công 2 vợ chồng và đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã tiếp cận căn nhà của 2 cháu nhỏ. Tại đây, bố mẹ của 2 cháu là anh Hoàng Ngọc Hân và Tưởng Thị Nga đã tìm cách cố thủ trong nhà, chuẩn bị mọi thứ nếu ai có ý định xâm phạm vào nhà.

Trước tình hình trên, Công an huyện Krông Búk đã tìm cách tiếp cận, thuyết phục 2 vợ chồng anh Hân và chị Nga thả 2 cháu bé nhưng không được.

Sau nhiều ngày vận động không thành, đến khoảng 15h chiều 11/5, Công an huyện Krông Búk phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phá cửa, ập vào nhà, khống chế hai vợ chồng và giải cứu an toàn đưa 2 cháu bé ra ngoài.

Theo một số người dân sống gần nhà gia đình này cho biết, vợ chồng anh Hân sống khép kín, không tiếp xúc với ai. Những ngày gần đây, vợ chồng anh Hân đã đóng cửa, nhốt 2 cháu bé trong nhà và tìm cách cố thủ. Vào năm 2017, anh Hân và chị Nga cũng từng nhốt 2 người con của mình trong nhà nhiều ngày và đã được Công an huyện Krông Búk giải cứu, đưa anh chị vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị.