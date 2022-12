Phú Thiện mạnh tay xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, qua đó lập lại trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.





Những tháng cuối năm, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện Phú Thiện có xu hướng tăng cao. Cùng với đó, người dân tập trung thu hoạch nông sản, kéo theo là tình trạng người sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện đã triển khai lực lượng, phương tiện bố trí lập chốt đo nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm và những đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông kết hợp tăng cường tuần tra lưu động nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự thường kết hợp tuyên truyền cho người tham gia giao thông về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; những nguyên nhân và hậu quả tai nạn giao thông. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 246 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Công an huyện Phú Thiện kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: R'Ô HOK



Bên cạnh xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện còn tăng cường xử lý số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT. Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: Thời gian gần đây, một số thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi: lạng lách đánh võng, độ pô, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… gây bức xúc trong dân. Đơn cử là vào khoảng 21 giờ ngày 30-11-2022, nhận được tin báo của người dân về việc trên tuyến quốc lộ 25 qua địa bàn huyện có một số thanh niên điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra và xác định 4 đối tượng: S.N. (SN 2007, trú tại thị xã Ayun Pa), K.K. (SN 2004, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện), P.Đ.H. (SN 2003) và R.C. (SN 2005, cùng trú tại thị trấn Phú Thiện) thực hiện hành vi trên. Tại thời điểm kiểm tra, các trường hợp đều vi phạm các lỗi như: sử dụng bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn về tiếng ồn; lạng lách, đánh võng; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng; không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, cả 4 đối tượng này đều vi phạm nồng độ cồn. Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của 4 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.



“Qua rà soát, toàn huyện có 316 thanh-thiếu niên cá biệt thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các đối tượng này đa phần bỏ học sớm, không được giáo dục tốt, thiếu hiểu biết pháp luật, không có việc làm và có thói quen sử dụng rượu, bia hàng ngày. Các đối tượng thường tụ tập vào khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ tại tuyến quốc lộ 25, đường nội thị, liên xã. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà điều khiển xe máy với tốc độ cao gây khó khăn trong việc xử lý và tiềm ẩn nguy cơ mất TTATGT. Đặc biệt, một số đối tượng manh động còn cố ý điều khiển xe máy đâm thẳng vào lực lượng chức năng”-Đại úy Tiến cho hay.



Để ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cùng với công tác tuyên truyền pháp luật, Công an huyện Phú Thiện tăng cường tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an xã, thị trấn tăng cường gọi hỏi, răn đe, yêu cầu số thanh-thiếu niên càn quấy ký cam kết không tái phạm; tranh thủ, phát huy vai trò người uy tín tại các thôn, làng, tổ dân phố để chủ động nắm thông tin các đối tượng có biểu hiện càn quấy, từ đó có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, lực lượng Công an tận dụng hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường để làm căn cứ xử lý các đối tượng vi phạm.



Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) đã lập biên bản 2.936 trường hợp vi phạm, tạm giữ 475 phương tiện, 223 giấy tờ các loại. Trong đó, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2.753 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 106 trường hợp. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức được 55 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn làng, tổ dân phố, trường học thu hút hơn 10.603 lượt người tham gia; phát 4.485 tờ rơi, trao tặng 220 mũ bảo hiểm; phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức 78 buổi tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của huyện. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe 316 thanh-thiếu niên cá biệt; trực tiếp đến 746 hộ gia đình, 41 người uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông...



Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 đến nay cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn huyện đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 4 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021).



Trao đổi với P.V, Đại úy Tiến thông tin: Thời gian tới, Công an huyện Phú Thiện sẽ tham mưu UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt nhắm đến đối tượng thanh-thiếu niên. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông; phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ban ngành, đơn vị chức năng xử lý, khắc phục những hạn chế, bất cập về TTATGT, các “điểm đen” tai nạn giao thông.



R'Ô HOK