Công an Krông Pa tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 10-12, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quốc Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Văn Sỹ (SN 1985, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Văn Sỹ (bìa trái) và Dương Quốc Tuấn. Ảnh: Công an huyện Krông Pa cung cấp

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6-12, tại tổ 3 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), Công an huyện Krông Pa phát hiện và bắt quả tang Dương Quốc Tuấn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của đối tượng gồm 2 gói ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Tuấn khai nhận là ma tuý đá, mục đích mua về để sử dụng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Tuấn đã mua ma túy của Hoàng Văn Sỹ. Sau đó, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với Công an phường Bình Nhâm (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Sỹ và phát hiện, thu giữ 1 gói ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Sỹ khai nhận là ma tuy đá.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Pa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

R'Ô HOK