Đak Đoa: Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn trên khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích Đồng Văn Tiền (SN 1991, trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) khi đang lẩn trốn tại tại tỉnh Long An, khu vực giáp ranh với nước bạn Campuchia.

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 37 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18 giờ ngày 7-4-2022, Tiền đến quán ăn T. D. tại xã Kon Gang uống rượu với bạn. Tại đây, ngồi ở bàn bên cạnh Tiền có anh L.N.T., N.T.S. và anh B.N.A. (cùng trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) đang uống rượu. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh S. và anh A. đi về trước. Lúc này anh T. tiếp tục rủ Tiền đi uống rượu nhưng Tiền không đồng ý. Sau đó giữa 2 người xảy ra cự cãi nên Tiền dùng giày ném vào mặt anh T.. Được chủ quán can ngăn nên Tiền bỏ đi sang quán khác uống nước. Một lúc sau, Tiền quay lại quán nhậu lấy áo lạnh thì gặp anh T. và bị anh T. chửi bới nên 2 bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Đối tượng Đồng Văn Tiền bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Lê Anh

Trong lúc tức giận, Tiền lấy một đoạn cây củi ở bên cạnh quán nhậu đánh liên tiếp vào vùng vai và cánh tay của anh T. khiến anh T. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hậu quả, anh T. bị thương tích với tỷ lệ là 19%. Sau đó, Tiền bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đối tượng không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã đối với Đồng Văn Tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An), khu vực giáp ranh với Campuchia và có thể sẽ xuất cảnh trái phép. Ngày 5-10-2022, Công an huyện Đak Đoa đã phân công cán bộ phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Hưng bắt giữ thành công đối tượng Đồng Văn Tiền và di lý về Công an huyện Đak Đoa để tạm giam, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ ANH