Bắt giam đối tượng cho vay 250 triệu đồng nhưng buộc ký nợ 900 triệu đồng

Cho mượn tổng cộng 250 triệu đồng, chỉ sau vài tháng, Thành bắt con nợ phải ký nhận giấy mượn tiền lên đến 900 triệu đồng từ số tiền nợ gốc và tiền lãi suất "cắt cổ".





Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã bắt tạm giam Huỳnh Tuấn Thành (SN 1991; trú tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.



Trước đó, vào ngày 22-3, Thành cho chị N.T.T.A (38 tuổi; trú xã Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam) vay 50 triệu đồng, lãi suất 40%/tháng. Trong đó, thành chỉ đưa cho người vay 40 triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng trừ tiền lãi 15 ngày đầu tiên.



Bằng hình thức này, từ tháng 3 đến tháng 5-2022, Thành tiếp tục cho chị A. vay 5 lần với tổng số tiền 250 triệu đồng (trong đó chị A. chỉ được nhận 200 triệu đồng).





Đối tượng Huỳnh Tuấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: A.H



Đến ngày 11-10, do chị A. không có tiền trả lãi, Thành bắt chị T.A phải viết giấy mượn tiền tổng cộng 900 triệu đồng là tổng tiền lãi cộng dồn vào nợ gốc.



Khi làm giấy nhận nợ thì Thành bị công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện.



Qua đấu tranh, Huỳnh Tấn Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở và điều tra mở rộng vụ án cho vay lãi nặng để xác minh thêm các nạn nhân của Thành.

Theo Châu Tỉnh (NLĐO)