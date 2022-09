Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giáo viên huyện Krông Pa

(GLO)- Sáng 19-9, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Đất Bằng và Trường THCS xã Đất Bằng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh của trường.

Hơn 260 em học sinh, cán bộ, giáo viên được công an huyện thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, như: các quy tắc tham gia giao thông an toàn; những nguyên nhân và lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông; hướng dẫn chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn quy định, các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông…

Công an huyện Krông Pa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cũng tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị trấn Phú Túc) với sự tham dự của 332 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Theo thống kê, từ ngày 5-9 đến nay, Công an huyện Krông Pa phối hợp với các đơn vị nhà trường đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 4.854 người tham dự, tặng 20 phần quà, 75 mũ bảo hiểm.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương.