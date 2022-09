Chư Păh: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và an ninh học đường cho học sinh xã Nghĩa Hòa

(GLO)- Sáng 19-9, Công an xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và an ninh học đường cho 235 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Nghĩa Hòa.

Theo đó, các em học sinh được cán bộ Công an tuyên truyền một số quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ như: đội mũ bảo hiểm, cài dây an toàn đúng cách; đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe đạp, xe đạp điện, người đi bộ, chấp hành các quy định về đèn tính hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe điện…Bên cạnh tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Công an còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền để các em học sinh hiểu được nội dung truyền đạt; những em xuất sắc trả lời được các câu hỏi được tặng quà.

Tặng quà cho học sinh có những phần trả lời xuất sắc tại buổi tuyên truyền. Ảnh. Hữu Toàn

Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về Luật Giao thông đường bộ và an ninh học đường, nhất là việc chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

HÀ TÂY