Mang 1 tiền án tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Lợi dụng nhà dân ngủ không khóa cửa, Bình đột nhập trộm 9 triệu đồng.





Đối tượng Bình cùng tang vật trộm được.



Ngày 29.9, tin từ Công an TP Huế, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Bình (SN 1992, trú tại phường Thuận An, TP Huế) có hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, khoảng 3h ngày 26.9, Bình đi bộ trên đường Thái Dương (phường Thuận An, TP Huế) tìm nhà dân sơ hở tài sản để trộm cắp.



Khi đến nhà số 02 kiệt 77 đường Thái Dương, Bình phát hiện cổng, cửa nhà này chỉ khép hờ. Bình đột nhập vào nhà lục lọi lấy được 9.000.000 đồng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.



Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp với Công an phường Thuận An tổ chức truy xét đối tượng gây án.



Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Bình, đồng thời thu hồi tang vật của vụ án. Được biết, Bình là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.





https://laodong.vn/phap-luat/mang-1-tien-an-tiep-tuc-dot-nhap-nha-dan-trom-cap-tai-san-1098806.ldo

Theo QUANG ĐẠT (LĐO)