Phú Thiện: Xử lý nhóm "quái xế" náo loạn quảng trường

(GLO)- Ngày 6-8, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập điều khiển xe máy gây mất an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường huyện Phú Thiện và tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Phú Thiện nhanh chóng xử lý nhóm “quái xế” gây náo loạn tại Quảng trường huyện. (Ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5-8, từ tin báo của người dân qua trang mạng xã hội Facebook của đơn vị về việc một số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô... gây mất an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường huyện Phú Thiện. Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý.

Kết quả, lực lượng Công an đã tạm giữ 4 xe máy của 1 nhóm thanh-thiếu niên trên địa bàn có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, biểu hiện quá khích, gây mất an ninh trật tự. Hiện Công an huyện Phú Thiện đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định.